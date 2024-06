Egzotikus távoli világokra nyílik kapu

1. A változás ára (The Whirlwind), 1.évad

A politikai drámasorozatban a hatalomért versengenek egymással a főszereplők. Forrás: Netflix

Június 28-án, pénteken érkezik a Netflixre A változás ára (The Whirlwind) című dél-koreai politikai drámasorozat, Kim Yong-wan (The Chaser, Punch, Whisper) rendezésében, Sul Kyung-gu és Kim Hee-ae főszereplésével. A miniszériában a köztársasági elnök halálát követően – aki merénylet áldozatává válik – kolosszális hatalmi harc veszi kezdetét a miniszterelnök és a gazdasági miniszterelnök-helyettes között. Kim Yong-wan ezzel a sorozattal tér vissza a több mint ötéves alkotói szünete után.



2. Kegyetlen szépség (Savage Beauty), 2. évad



A dél-afrikai sorozat új évada is június 28-ától lesz elérhető a platformon. Az első évadban egy titokzatos nő, aki bosszút akart állni tragikus múltjáért, beágyazta magát egy hatalmas családba, akik történetesen egy globális szépségbirodalom és egy sötét titok birtokosai. A második évad ott folytatódik, ahol az első abbamaradt, még mélyebbre ásva a befolyásos Bhengu család zűrzavaros életében.

A történet középpontjában Don Bhengu, a Dumisani Mbebe által megformált pátriárka áll, aki azon kapja magát, hogy gyorsan elveszíti uralmát családja és rendkívül jövedelmező szépségbirodalmuk felett. Az új évad narratívája a manipuláció, a titkok, a bosszú és az intenzív hatalmi harcok körül forog. A visszatérő szereplőkhöz (Eve Rasimeni, Angela Sithole és Oros Mampofu) új, tapasztalt színészek, köztük Tony Kgoroge és Abena Ayivor, valamint egy tehetséges újonc, Lebogang Fisher is csatlakozik. Az új epizódokat Matshepo Maja, Harold Holscher és Rea Rangaka rendezik.



3. Luxusingatlanok New Yorkban

Ugyancsak június 28-án mutatja be a Netflix az Owning Manhattan című valóságshow-sorozatot, amely a New York-i luxusingatlanok csillogó és izgalmas világába repíti a nézőket. A neves bróker és vezérigazgató, Ryan Serhant főszereplésével készült sorozat lenyűgöző történeteivel és izgalmas kihívásaival a szórakozás mellett változatosságot is ígér. Egy tehetséges és ambiciózus csapattal körülvéve a világhírű ingatlanközvetítő arra törekszik, hogy ágazata éllovasa legyen. A sorozat bemutatja az iroda mindennapi kihívásait és sikereit, valamint betekintést nyújt néhány lenyűgöző ingatlanügylet kulisszái mögé. A nézők megismerhetik a merész tárgyalási stratégiákat és az olykor kegyetlen szakmai versengést, amelyek ezt a különleges világot jellemzik.



4. Oloturé: Az utazás



Június utolsó péntekjétől lesz elérhető az Oloturé: Az utazás (Oloture: The Journey) című minisorozat is. A széria főszereplője egy fiatal újságírónő, aki titokban szexmunkásként dolgozik Nigériában, és a korrupciót akarja leleplezni. Az életéért küzd, miközben utat tör magának Európába.

A történetet egy, a Premium Timesban megjelent, embercsempészetről szóló valós oknyomozó riport ihlette. Kenneth Gyang rendezésével, valamint Sharon Ooja, Omoni Oboli, Beverley Osu, Ikechukwu Onunaku, Stan Nze, Amarachukwu Ono, Bukola Oladipupo, Daniel Etim Effiong és Patrick Doyle főszereplésével az Ebonylife Studio és a Netflix kooperációjával létrejött minisorozat igazi csemegének ígérkezik.

5. Hupikék törpikék 2021



Hókuszpók, Törpapa, Törpilla, Okoska, Hami, Dulifuli, Ügyifogyi, Törperős, Törpojáca és társaik legújabb kalandjait június 30-án, vasárnaptól követhetjük nyomon a Netflixen. Akkor jelenik meg ugyanis a felületen a Hupikék törpikék 2021 (The Smurfs 2021) második évada. A klasszikus, 80-as években hódító útjukra indult mesék ezúttal modern, 3D-s feldolgozásban kelnek új életre. Az új évad – az elsőhöz hasonlóan – ötvenkét részből áll. A Peyo Company pedig azt is megerősítette, hogy a korábban bejelentett harmadik évad mellett már a negyediken is dolgoznak, és mindkettő a Netflixhez érkezik majd.