Balaton Sound, Bánkitó, EFOTT vagy éppen Campus Fesztivál? Júliusban mindenki megtalálhatja a neki tetsző fesztivált Magyarországon. Sok-sok hazai fellépő és számos nemzetközi sztár érkezik a színpadokra.

Kihagyhatatlan fesztiválok júliusban Fotó: Balaton Sound/Bodnár Dávid

Milyen magyar zenei fesztiválok lesznek idén júliusban?

A könnyűzenei fesztiválok egyik nagyágyúja Zamárdiban a Balaton Sound. Július 3. és 6. között fellép a Marshmello és James Hype is. A fesztivál honlapján különböző bérlettípusokat találhatunk: van 4 és 3 napos bérlet, de diákbérletet is kínálnak a szervezők, illetve napijegyek is kaphatók.

Egy diákbérlet 78 900 forint, napijegyek pedig 26. 900 forinttól kaphatók. A jegyárakra ezenfelül kezelési költséget számolnak fel.

Nagykovácsiban startol a Kolorádó

A Balaton Sounddal egy időben a Kolorádó fesztiválon olyan előadók szolgáltatják a jó hangulatot többek közt, mint az Elefánt, a Parno Graszt, Krúbi, Platon Karataev vagy éppen a Csaknekedkislány, de nemzetközi előadókból sem lesz hiány. A programok között szerepel képregénykészítő workshop, de érdemes megnézni majd a fesztivál helyszínén elhelyezett installációkat is. Napijegyek és bérletek még kaphatók: a napijegyek ára 15 900 és 19 900 forint között váltakozik, egy négynapos elővételes jegy pedig jelenleg 48 900 forintba kerül.

A Bánkitó fesztivál egy viszonylag kisebb esemény, mely július 10. és 13. között várja a bulizni vágyókat.

A 2024-es Bánkító témája a tudathasadás: azt vizsgálják, hogy érzékeljük a világot magunk körül. A most kapható bérlet 52 500 forintba kerül, a napijegyek június végi ára pedig 19 600 forint. A fesztiválon nemcsak a zene, hanem a színház és a képzőművészet is helyet kap: előadások és performanszok is lesznek.

A családoknak is kínál külön jegyeket és bérleteket a fesztivál, és gyerekprogramokból sem lesz idén hiány: reggeli torna, játszóház és alkotói foglalkozások is lesznek.

A zenei vonal is ígéretes: fellép a Carson Coma, az Elefánt és az Analog Balaton is.

EFOTT

Az egyetemisták fesztiválján a hallgatói bérletek 37 900 forintba kerülnek, az Óbudai Egyetem hallgatóinak pedig csak 29 900 forintba,

de a középiskolások is kedvezményesen válthatnak bérletet a programsorozatra.

Napijegyek is kaphatók, jelenleg 17 900 forintért. Július 10. és 14. között olyan sztárok lépnek színpadra, mint a Wellhello, T. Danny, Dzsúdló, Korda György és Balázs Klári, illetve Azahriah.

Rock!

A rockrajongóknak július 11. és 15. között Dunaújvárosba érdemes látogatniuk. A Rockmaraton Fesztiválon zenél majd az Alvin és a mókusok, a Junkies, de a metálvonalon is ígéretes fellépők sorát hirdették meg a szervezők. A heti bérlet ára 49 999 forint, a napijegyek pedig 21 999 forintba kerülnek.

Július végén a VeszprémFest, a Művészetek Völgye Fesztivál és a Campus Fesztivál várja a fesztiválozókat.

Veszprém nagyszínpadára olyan világsztárok érkeznek, mint a Milky Chance, a Paloma Fait vagy Toto. A Művészetek Völgye Fesztiválra a tíznapos bérlet július 12-ig 90 000 forintos áron váltható meg, de kapható családi bérletcsomag, rugalmas bérlet és napijegyek is. A fesztiválon a művészetben nem lesz hiány: teret kap a jazz, a színház, az irodalom, a komolyzene – a workshopok és előadások mellett pedig olyan könnyűzenei csillagok adnak koncertet, mint a Blahalouisiana zenekar, a Quimby, a Kiscsillag, de fellép a Csík zenekar, Presser Gábor és a Bagossy Brothers Company is. Július 24. és 28. között Debrecenben ismét Campus Fesztivál lesz. Érkezik a debreceni színpadok egyikére Rita Ora vagy éppen Mando Diao. A hazai fellépők sorában megtaláljuk Rúzsa Magdit, a Margaret Island nevű zenekart, Nagy Bogit vagy a 30Y-t.