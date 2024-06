Izlandi rockzenekar veszi be magát az MVM Dome-ba

Ha egy banda ambíciói odáig terjednek, hogy az MVM Dome bevételét is minden elfogódottság nélkül merik vállalni, akkor ott nincs gond az önbizalommal.

Ilyen, rendkívül magabiztos korszakát éli a többszörös platinalemezes, már Grammy-díjra is jelölt izlandi rockbanda is, amely a formáját érzékeltetendő most bemutatta új kisemezét is.

Ezen a koncerteken hamar közönségkedvenccé vált, rögtön a ráadások részévé is váló számát, a Rock N Rollert adták ki, amely már rögtön minden streamingplatformon elérhető.

A Rock N Rollerről a Kaleo frontembere, JJ Julius Son az alábbiakat nyilatkozta a Live Nation közéleménye szerint:

A dalt megszületésekor azonnal elkezdtük játszani és azóta is adjuk a szettünkben, a fellépéseink során általában az utolsó dalként. Amikor stúdióba vonultunk a következő albumunk miatt, mindannyian úgy döntöttünk, hogy ideje felvenni a szám megfelelő verzióját és végre kiadni a világnak.

Ezzel egyidőben a Kaleo bejelentette Payback elnevezésű turnéjuk európai szakaszát is, amelyen a csapat a kontinens különböző arénáiban lép fel, többek között a legendás londoni OVO Arena Wembley-ben is.

Vélhetően a budapesti koncerten is eljátsszák ráadásként a Rock N Roller-t (Forrás: Live Nation)

Az őszi koncertsorozat november 2-án kezdődik a lisszaboni Sagres Campo Pequenóban, és december közepéig tart. A turné összes állomásám Júníus Meyvant lesz az előjátszó.

A turné teljes körű jegyértékesítése június 7-én 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. A turnéjával kapcsolatos további információkat a rajongók a www.officialkaleo.com oldalon is megtalálhatják.

A Kaleo nemrég ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, amelyet egy különleges koncerttel tettek emlékezetessé, a római Colosseum Régészeti Parkjában, a világhírű amfiteátrum árnyékában 250 legnagyobb rajongójuk előtt.

Ezzel a fellépéssel a Kaleo egy olyan névsorhoz csatlakozott, amelyen Ray Charles, Stevie Wonder, Billy Joel, a The Cure, Elton John és Paul McCartney neve is rajta van.

A fellépésről filmfelvétel is készült, amit KALEO: Viva Roma in the Shadow of the Colosseum címmel még ezen a nyáron megjelentetnek.