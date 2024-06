Megkezdődött az Országos Színházi Találkozó Kaposváron

A színház melletti parkban tartott megnyitón Szita Károly, a település polgármestere a hazai színjátszás egyik meghatározó városának nevezte Kaposvárt. Szólt arról, hogy a helyi egyetemen színészképzés is zajlik, amire büszke a település, csakúgy mint arra, hogy az Országos Színházi Találkozók újabb sorozatának első állomása lehet. Felidézte, hogy 2019 óta szüneteltek a találkozók, de a szakma igényelte a folytatást. Mint mondta, Vidnyánszky Attila vetette fel pár éve egy vándorfesztivál szervezésének ötletét, amelynek első állomása Kaposvár lehet. – Az elmúlt öt évben sok vidéki színház újult meg kormányzati támogatással, és a kaposvári volt az első felújított vidéki kőszínház – tette hozzá. – Büszke vagyok, hogy az ötletből valóság lett – fogalmazott Szita Károly.

A megnyitón közreműködtek a Fővárosi Nagycirkusz művészei. Fotó: Berkesi Ágota

Fülöp Péter fesztiváligazgató megnyitóbeszédében kiemelte: közel egy éve dolgoznak azon, hogy összeálljon a szemleprogram és a kísérőprogramok. Megköszönte az egész szakmának, hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére képviseltetik magukat a rendezvényen budapesti művészszínházak, határon túli társulatok, vidéki kőszínházak és független társulatok egyaránt.

Beszélt arról is, hogy a fesztivál megszervezésekor a legfontosabb cél az volt, hogy a hosszú évek kihagyása után az első legyen tényleg egy találkozó, a szakma és a színházkedvelők ünnepe. Célként fogalmazták meg azt is, hogy ne csak egy szűk kör, a szemleprogramokra jegyet váltók ünnepelhessenek, hanem az egész város, sőt a régió. Ebben partner lett Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító igazgatója, akinek köszönhetően balatoni helyszíneken is lesznek előadások, Kaposváron pedig ingyenes programokkal is kedveskednek az érdeklődőknek – mondta Fülöp Péter.

A megnyitót a Fővárosi Nagycirkusz összművészeti produkciói kísérték.

A fesztiváligazgató kiemelte, hogy a fellépő művészek egy összefogásnak köszönhetően vannak jelen. A háború kitörése óta a Fővárosi Nagycirkusz száz ukrán művészt lát vendégül, lát el nap mint nap, és ad nekik munkát – fogalmazott.

A megnyitón elhangzott, hogy a szemleprogramból már csak négy előadásra lehet néhány jegyet kapni, a többi telt házas.