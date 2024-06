Magyar tagja is lesz az Oscar-díj bizottságnak

Mihalek Zsuzsa díszlettervezőt, aki márciusban a Szegény párák című film díszletberendezőjeként kapott Oscar-díjat, a filmakadémia produkciós tervezői ágazata hívta meg tagjai közé.

Mihalek Zsuzsa (Forrás: Kultúra.hu)

Az új tagokkal együtt 10 910-re nő az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) létszáma. Közülük 2025-ben 9934-en szavazhatnak az Oscar-díjak odaítéléséről.

Az idei meghívottak 44 százaléka nő, s ezzel a nők aránya a testületben elérte a 35 százalékot. Az új tagok 41 százalék a filmakadémia woke-elköteleződésének megfelelően alulreprezentált etnikai és faji közösségekből származik. A testületben így most 20 százalék képviseli az etnikai kisebbségeket, és 20 százalék reprezentálja az Egyesült Államokon kívüli országokat és területeket.

A most meghívottak között 19 Oscar-díjas és 71 Oscar-jelölt művész van. Nyolc filmes a filmakadémia több ágazatától is kapott felkérést, köztük Justine Triet, az Egy zuhanás anatómiája című film francia forgatókönyvíró-rendezője és Ilker Catak, A tanári szoba írója és rendezője. Nekik el kell dönteniük, hogy melyik ágazatba szeretnének kerülni. A filmgyártás neves szakemberei és veteránjai is szerepelnek a meghívottak listáján, köztük Duncan Crabtree-Ireland, a SAG-AFTRA színészszakszervezet fő tárgyalója, Tim League, az Alamo Drafthouse alapítója, Iris Knobloch, a cannes-i filmfesztivál elnöke, Dan Friedkin, a 30West társalapítója és Peter Safran, a DC Studios társelnöke.

Bill Kramer, a filmakadémia vezérigazgatója és Janet Yang, a filmakadémia elnöke közös közleményben üdvözölte az új tagokat, akik – mint fogalmaztak

a világ minden táján jelentős hatást gyakoroltak filmes közösségünkre.



A 97. Oscar-díjátadót 2025. március 2-án rendezik meg Los Angelesben.