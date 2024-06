Több száz vörösen izzó óriás lézernyalábot láthatunk

Egyre több hasonló típusú rendezvénnyel találkozhatunk már az ország számos pontján, de a 2016-ban indult Zsolnay Fényfesztivál továbbra is egyedülálló módon tesz kísérletet arra, hogy egy belvárosnyi teret transzformáljon újra a fény segítségével. A 8. alkalommal induló Zsolnay Fényfesztivált a nemzetközi szakma már az európai fényfesztiválok élmezőnyébe sorolja, a látogatók száma idén is meghaladhatja is százezret.





Aki nem élt még át hasonlót, el sem tudja képzelni, milyen felfoghatatlannak tűnő vizuális élményeket lehet életre hívni a fény segítségével

– mondja Hummel Márk, a fesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő Nkft. ügyvezetője.

A fesztivál fő attrakciójának számító Zsolnay Light Art Video Mapping Verseny keretében öt alkotás látható, melyek háromdimenziós, hanggal kísért, fényből szőtt animációk, kifejezetten a székesegyház homlokzatára komponálva. A verseny idei témája a bűvös kocka. 2024-ben ötvenéves a világhírű Rubik Ernő által tervezett, jól ismert térbeli logikai játék, a Rubik-kocka, ami világméretű közösséget épített.

Minden évben kivételes élményt kínál a Fény útja, így lesz ez idén is. A Pécs belvárosát behálózó fénykörút alkotásai egyesével csavarják el a látogatók fejét. A 19 állomása érinti a belváros ikonikus épületeit, de a folyamatosan növekvő érdeklődés miatt szükségessé vált, hogy még nagyobb területre terjedjen ki. Így a tavaly nagy sikerrel debütált Kodály Központ hangversenytermén túl egészen a Zsolnay negyedig húzódik a fényuniverzum. Itt egy látványos fényinstalláció látható, egyúttal bejárhatók lesznek éjszaka a Zsolnay negyed látnivalói és több kiállítása is, köztük az m21 Galériában látható Street Up című tárlat.

A Fény útja művészei napjaink top témáira reflektálnak. A mesterséges intelligencia segítségével interaktív módon formálhatjuk át egy kiállítótér belső tereit, míg egy másik alkotás a kiterjesztett valóságon keresztül vizsgálja a tűz, mint civilizációnk számára meghatározó, ősi elem jelenkori szerepét. Több száz vörösen izzó óriás lézernyaláb koreografált mozgását csodálhatjuk a Kodály Központ hangversenytermében, az Árkád Pécs bevásárlóközpontban 100 négyzetméteres LED-falon az élet eredetének története formálódik át virtuális fantáziavilággá, a Balokány Liget pedig elvarázsolt fényerdővé változik.

Helyváltoztatás nélkül is utazhatunk abban az utcában, ahol a teljes járdafelület mozgásba lendül a talpunk alatt; egy audiovizuális vetítés pedig a sci-fi műfaj esztétikáján keresztül kritikát fogalmaz meg a technológia fejlődéséhez társított általános optimizmusunkkal kapcsolatosan.