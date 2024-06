Jövőre érkezik Az éhezők viadala ötödik része

A Sunrise on the Reaping című regény már a sorozat ötödik könyve lesz. Suzanne Collins könyve az eredeti trilógia előzményeit mutatja be, negyven évvel az Énekesmadarak és kígyók balladája című regény története után játszódik.

Suzanne Collins amerikai írónő Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája című film bemutatóján Hollywoodban 2023. november 13-án. Forrás: Allison Dinner / MTI/EPA

A regény témájával kapcsolatban Collins elmondta, hogy a propaganda felhasználásával és azok hatalmával foglalkozik, akik a narratívát irányítják – idézte csütörtökön az írónőt a Variety.com.

A Sunrise on the Reaping 2025. március 18-án jelenik meg.

A regény megfilmesítéséről a hollywoodi hírportál szerint még nincs szó.

Az Énekesmadarak és kígyók balladájának filmváltozata tavaly novemberben debütált a mozikban Rachel Zegler és Tom Blyth főszereplésével, és mintegy 337 millió dolláros (120,7 milliárd forintos) globális bevételt hozott.

Az eredeti trilógiából négy kasszasikert forgattak Jennifer Lawrence főszereplésével.