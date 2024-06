Top 8 hazai streamingpremier

Sok-sok streamingpremier érkezik júniusban a különféle streamingplatformokra. Érdekli Taylor Swift vagy éppen az On the Spot dokumentumfilm-sorozat legújabb epizódjai? Mutatjuk, milyen premierek vannak júniusban a népszerű szolgáltatóknál.

Streamingpremier: sok újdonság várja a nézőket júniusban! Már nézhető az On The Spot új évada az RTL+-on (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ha érdekli Taylor Swift elmérgesedett vitája, akkor a Maxen már nézhető

A most világ körüli turnéjával rekordokat döntő popdíva, Taylor Swift saját dalainak újrafelvételéről is híres. A Taylor-verziók mögötti történet azonban a Taylor Swift és Scooter Braun közötti konfliktusra vezethető vissza: a zenei mogul 2019 júniusában megvásárolta az énekesnő első hat albumának jogait. A Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad című sorozat összes része elérhető a Maxen.

Streamingpremierek: 8 új sorozat, amibe kötelező belenézni

Megérkezett még a Maxre a Lil Jon felújításai című sorozat 2. évadának összes része. Nézze meg ön is, ahogy Lil Jon összeáll Anitra Mecadonnal, hogy csodálatos átalakításaikkal kimozdítsák a lakástulajdonosokat a komfortzónájukból. Annak, aki a lakásátalakításokat szívesen nézi a képernyőn, ajánljuk az Otthon édes otthon című sorozat 7. évadát, ami már elérhető a Maxen, ahol Ben és Erin Napier egymással együttműködve régi otthonokat alakítanak át álomotthonokká.

A Lencsevégen 2. évada szintén a Maxen várja a rajongókat: az akciódús jelenetekkel tűzdelt sorozatban a rendőrök kamerafelvételek alapján csempészeket, pénzhamisítókat és túszejtőket fognak el.

A Playboy-gyilkosságok 2. évad is elérhető már, ahol a nézők a megszállottság és a gyilkosság világába nyerhetnek betekintést, amely tragikusan érintette hat fiatal nő életét, akik a kapcsolatban álltak a Playboyjal.

Top 8 sorozat: íme, a legjobb hazai streamingpremierek

A Disney+ és az RTL+ újdonságai is izgalmasnak ígérkeznek júniusban. A szabadság illata 1. évadának összes része kattintható már. A történet egy zsidó család átélt borzalmaiba enged betekintést: a tagjai elhatározzák, hogy ha túlélik a második világháború borzalmait, újra találkoznak.

A gyilkos szekta: Egy nap Jonestownban 1. évada a Disney+-on a szekták világába enged betekintést: a sorozat sosem nem látott felvételeken mutatja be a Nép Templomaként emlegetett szekta vezetője, Jim Jonest, aki 1978-ban öngyilkosságra kérte követőit, mellyel 900 ember halálát okozta.

Az On The Spot 11. évadának összes része megtekinthető az RTL+ streamingplatformon.

A világszerte elismert magyar dokumentumfilm-sorozatban Cseke Eszter és S. Takács András és két gyermekük olyan távoli és egzotikus helyekre utaznak, ahol a természet pusztulása már-már visszafordíthatatlannak tűnt, de néhány elszánt környezetvédőnek, vadőrnek és törzsfőnöknek sikerült megállítani az ördögi kört.