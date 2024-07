Világhírű művészek a zenei fesztiválon, Auer Lipót szülővárosában

Tizedik alkalommal rendezik meg Veszprémben július 29. és augusztus 3. között az Auer-fesztivált a veszprémi születésű hegedűművész és hegedűpedagógus, Auer Lipót emlékére. A rendező Mendelssohn Kamarazenekar célja egyrészt Veszprém festői, történelmi városába elhozni azokat a művészeket, akik a nemzetközi klasszikus zenei élet főszereplőiként a világ legjelentősebb koncerttermeiben lépnek fel. Másrészt tudatosítani akarják a nemzetközi zenei világgal, hogy a XX. századi hegedűművészet egyik legmeghatározóbb egyénisége, Auer Lipót magyar volt, Veszprémben született, és itt kapta meg az egyedülállóan sikeres életútjához szükséges indító támogatást.

Lucas Debargue is fellép az Auer zenei fesztiválon (Forrás: Facebook/Xiomara Bender)

Az Auer zenei fesztivál programja

A hangversenyek a veszprémi Hangvillában, a Megyeháza Szent István-termében és a várbéli Szent Mihály-főszékesegyházban lesznek.

A fesztivál művészeti vezetője Kováts Péter, Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész, a fesztivál rendezője és rezidens zenekara a szintén Bartók–Pásztory-díjas veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar.

A fesztiválközönség az elmúlt évek során hallhatta már Veszprémben többek között Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Mischa Maisky, a Borogyin Vonósnégyes, Sergej Krylov, Yuri Bashmet, Kocsis Zoltán, Vásáry Tamás, Baráti Kristóf, Frankl Péter, Kelemen Barnabás, Ránki Dezső, a Keller Kvartett és az Auer trió játékát.

Idén az elmúlt fesztiválok világsztárjai közül is többen köszöntik a fesztivál 10. évfordulóját Veszprémben. A nyitókoncerten a Grammy-díjas hegedűművész, az „élő legenda” Gidon Kremer szólójával szólal meg Schumann a-moll gordonkaversenyének szerzői hegedű-változata a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével.

Szintén újból Veszprémben hallhatjuk a fiatal zongorista-generáció üstökösként berobbant francia képviselőjét, Lucas Debargue-ot, aki a nemrég alakult Új Auer Vonósnégyes közreműködésével lép fel. Korábbi sikerének helyszínére visszalátogat a Deutsche Grammophone sztárszólistája, az izraeli Avi Avital mandolinművész is, aki Vivaldi lant- és mandolinversenyeket játszik majd a Mendelssohn Kamarazenekarral, de fellép a frissen Liszt-díjas Corpus Harsonakvartett és a kiváló Setup ütőegyüttes is. Szólóestet ad a sokszoros nemzetközi versenygyőztes kolumbiai gordonkaművész Santiago Cañon-Valencia, itt lesz a lengyel Vołosi együttes is, jelentős képviselője a világzenei szcénának.