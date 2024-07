Kiderült, hogy pontosan mi okozta Sinéad O’Connor halálát

Sinéad O’Connor a húszas évei közepén lett szupersztár, utóbb inkább magánéletéről és provokatív cselekedeteiről volt ismert. A borotvált feje és tündérszerű vonásai a névjegyévé váltak. Az elsöprő sikert 1990-ben hozta meg neki Prince Nothing Compares 2 U című számának feldolgozása, amely három Grammy-jelölést kapott, és ez volt az I Do Not Want What I Haven’t Got című albumának kiemelt száma, amely hozzájárult ahhoz, hogy a Rolling Stone 1991-ben az év előadójának választotta.

Tíz stúdióalbuma jelent meg, 2015 áprilisában Budapesten a Müpában is koncertet adott.