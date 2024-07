Molnár Piroska visszatér a Kőszegi Várszínházba

Köz-Játék Fesztivál

Július 11. és 21. között idén is megrendezik – a nyári évad félidejében – a Köz-Játék Fesztivált, amely több helyszínen zajlik majd: a nagyszínpadi előadások mellett lesznek gyerek- és zenei programok, kamaraszínházi darabok, kiállítások, szakmai konferenciák. A kőszegi fesztivált a Hyppolit, a lakáj bemutatójával nyitják, amelyet koprodukcióban hoznak létre a dunaújvárosi Bartók Színházzal Őze Áron rendezésében. Főbb szerepekben: Kálid Artúr, Göttinger Pál, Balázs Andrea, Molnár Piroska, Schneider Zoltán, Auksz Éva. Az előadásban emléket állítanak Benedek Miklósnak, aki egykor csaknem 300 alkalommal játszotta Hyppolit szerepét a Játékszín 40 évvel ezelőtti, legendás produkciójában. A Köz-Játék Fesztivál keretében lesz még egy rendkívül különleges ősbemutató is a szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal közösen: Baka István költő, író felnőtteknek szóló rémhistóriáját Én, a vámpír címmel Fábián Péter rendezi.

A Hyppolit-csapat

A dunaújvárosi Bartók Színházzal közös Hyppolit-produkció rendezője Őze Áron. Ez már sorban a harmadik nyár, hogy Kőszegen rendez. Így nyilatkozik:

Régóta szerettem volna ezt az igazi hungarikumszerű magyar vígjátékot megrendezni. Álomszereposztást sikerült összehoznunk, ami kezdetben még valóban álom volt, most már valóság. Minden szerepet nagyszerű színészek játszanak. Molnár Piroska megkoronázza az előadást. A Játékszínben a 40 évvel ezelőtti legendás előadásban ő volt Schneiderné. Itt átvariáltuk számára a Makáts főtanácsos szerepét, úgyhogy Makáts Aladárné főtanácsosasszonyként jelenik meg, és még kisebb átalakítások estek a szövegen. Finoman megidézzük a korábbi legendás és fogalommá vált Hyppolit-produkciókat, a filmet és a színházit. Benedek Miklós hangját is halljuk majd, aki annak idején több százszor alakította a címszerepet a Játékszínben. Emléket állítunk neki az előadásban. Ősztől pedig felkerül a dunaújvárosi színház repertoárjára a produkció.



Nyár Kőszegen

A Hyppolithoz kapcsolódóan két könyvbemutatót is tartanak: Molnár Piroska a Kvittek vagyunk és Vajda Katalin a Maradok tisztelettel, Benedek Miklós című kötetét dedikálja július 13-án a kőszegi várban. Július 14-én Őze Áron tart egy kulturális emléksétát a kőszegi vártól indulva: édesapja, Őze Lajos 40 évvel ezelőtt forgatta Kőszegen a Hány az óra, Vekker úr? című filmet.

Csak pár napig vett részt a forgatáson. Már nagybeteg volt. Kőszegről vitték Budapestre, kórházba. „Apu nagyon szerette Kőszeget. Ahányszor a városban járok, mindig megemlékezem róla. Kőszegiek állítanak meg és mesélnek a Bacsó-film forgatásáról”, jegyzi meg Őze Áron.

Július 15-én – ugyancsak a Köz-Játék Fesztivál keretében – mutatja be a Kőszegi Várszínház a szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal közösen, a szekszárdi Magyarországi Német Színházzal együttműködésben Baka István költő, író felnőtteknek szóló rémhistóriáját: az Én, a vámpír A kisfiú és a vámpírok című kisregény alapján készült, Fábián Péter írta színpadra Baka művét, ő is rendezi. „Szekszárdon születtem, földije vagyok Baka Istvánnak. Rajongásom iránta elég korán jött, a róla elnevezett versmondóversenyen kezdtem verset mondani, aztán pódiumestet is rendeztem a verseiből.