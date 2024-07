Kik lettek a novellapályázat nyertesei?

A pályamunkákat négy főből álló zsűri válogatta, amelynek elnöke a korábbi évekhez hasonlóan Grecsó Krisztián József Attila-díjas író volt.

A döntésben még Vecsei H. Miklós színművész, Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója, valamint Jamniczky Tímea, a JCDecaux Hungary Zrt vezérigazgatója vett részt. A legjobb húsz alkotás plakátra került, és a járókelők is találkozhatnak velük köztereken.

A díjátadón Jamniczky Tímea kiemelte, hogy az idei évben több mint 3200 novella érkezett be a pályázati kiírásra, illetve első alkalommal a 25 év alatti korosztályt is díjazták: – Összesen 997, tehát közel egyharmada az alkotóknak 25 év alatti. Ez jelez valamit, nekünk nagyon jó jel, hiszen a fiatalok írnak és olvasnak, ez egy nagyon jó üzenet és visszajelzés.

Jamniczky Tímea hangsúlyozta, hogy a hagyományokhoz hűen a novellákból podcastfelvételek is készültek Vecsei H. Miklós és Balázsy Panna előadásában.

A mostani nyerteseken kívül a közönség másokra is szavazhat, kedd déltől nyitott a közönségszavazás kategóriája, így még egy díj odaítélése miatt izgulhatnak a résztvevők.

A zsűri elnöke Grecsó Krisztián

Grecsó Krisztián, a zsűri elnöke elmondta, hogy a pályázat sokkal erősebb volt, mint a tavalyi évben, amikor a környezetvédelmi tematikát hirdettek meg. Az író lényeges szempontként említette, hogy vannak olyanok, akik pályakezdő íróként megmaradtak a pályán, illetve számos olyan pályázó is van, akik rendszeresen küldenek be pályaművet: – Vannak visszatérő szerzőink is, nagyjából a bundagyanú erejéig már lassan, van olyan szerzőnk, akiről most már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen nélküle nem tudjuk a pályázateredményt megcsinálni, mert megszakad egy hagyomány. Mindezt úgy, hogy a pályázat jeligés, tehát mi az értékelés legvégéig nem tudjuk, hogy kik nyertek, milyen idősek, hogy hívják őket, csak találgatni lehet. Én tízből tízszer nem találom el, hogy ki írta – foglalta össze Grecsó Krisztián.

A pályázat nyertesei

Az eseményen az első három helyezett, illetve a Libri támogatásával kiosztott, 25 év alatti kategóriában odaítélt különdíjas novellákat Vecsei H. Miklós olvasta fel. Első helyezést ért el Csák-Nagy Krisztina Aki épp arra járt, második helyezett lett Lengyel Hajnalka Hazatérés, harmadik helyezett pedig Kiss Zsuzsanna Tűzijáték című írása. Csák-Nagy Krisztina elmondta, mi ihlette a művét: – Ez egy bibliai témájú novella, engem ez régóta foglalkoztatott, mert szerintem a Bibliában nagyon sok olyan történet van, ami rólunk is szól. Azt próbáltam megkeresni, ami rólam vagy rólunk szól, mert hogy nagyon sok olyan helyzettel találjuk magunkat szemben az életben, ami nem véletlen – osztotta meg gondolatait az aranyérmes író a közönséggel.

A Fiatal Tehetség Libri-különdíjat Fischer Hanna Sára Rés című novellája nyerte el.

Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri kommunikációs és marketingigazgatója, az utóbbi kategória támogatója hangsúlyozta, hogy azért találták ki a Librinél a 25 év alatti pályázati kategóriát és javasolták a meghirdetését, mert nagyon fontosnak tartják az utánpótlást. Külön örülnek, hogy nagy létszámban jelentkeztek a pályázatra a fiatalok, a húszas toplistára került alkotók közül négy is 25 év alatti volt. Az olvasók, azaz a közönség a húsz, a zsűri által döntőbe juttatott pályamunkára július 2-től augusztus 2-a délig tud a pályázat honlapján szavazatot leadni, ahol el is olvashatók, illetve podcast formájában meg is hallgathatók a szakemberek által legjobbnak ítélt alkotások. Érdekesség, hogy három díjazott alkotást egy látványos, innovatív megoldással ünnepli a JCDecaux: az ő novelláikkal egy olvasószobává alakított buszmegállóban találkozhatnak a járókelők a Clark Ádám téren, a Nyugati téri villamosmegállóban pedig szavazhatnak az olvasók, hogy a kiállított novellák közül melyik a kedvencük.