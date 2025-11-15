Orbán ViktorBoros Bánk LeventeMagyar Péter

Rapid – „Itt élned és nem meghalnod kell” + videó

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 16:23

Veszélyben van Európa, és ki kell állnunk a békéért, ez volt a háborúellenes gyűlés első győri állomásának legfontosabb üzenete. A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnökkel egy rendhagyó interjú is készült, beszédet mondott a város szülöttje, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint közéleti szereplők és művészek is részt vettek az eseményen. Radics Gigi és Curtis közös dalában felcsendült az a gondolat, hogy át kell írni a békével kapcsolatban néhány sort, amely így hangzott: „Itt élned és nem meghalnod kell.” Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője elemezte részletesen a gyűlésen elhangzottakat.

Néző László azzal indította a beszélgetést, hogy a Fidesz még soha nem tartott ilyen típusú nagygyűlést. Modernizációt, digitalizálást, fiatalosságot és „jófejséget” üzent. De vajon mi ennek a lényege? Boros Bánk Levente válaszában úgy fogalmazott, hogy csak formájában tűnik újnak, tartalmában nem, mert mégiscsak létezett 2002 után a polgári körök országos mozgalma, amely egyrészt választ adott az akkori választási vereségre, másrészt összetartotta a konzervatív nemzeti közösséget. Ez a nagygyűlés ennek egy újratöltött verziója, új tartalmakkal, új célkitűzésekkel: maga a digitális polgári körök mozgalma kilépett Budapestről és országjárásba kezdett. 

Véleménye szerint innováció, hogy van egy digitális lába a rendezvénysorozatnak, amely saját szempontjából értelmezi a belpolitikai eseményeket és az álhíreket is, valamint összetartja az egymástól távol élő embereket, legyen ez a vidékkel, nőkkel, szuverenitással, háborúellenességgel és sok más dologgal kapcsolatos felvetés. Össze tudják hozni az azonos módon gondolkodó embereket és le tudják képezni az offline közösségteremtést is. Sok legyet ütnek most egy csapásra a mozgalom tagjai – tette hozzá. 

Kiemelte, az a versenyelőnye a polgári tábornak, hogy olyan neveket, olyan arcokat, olyan, a politikához korábban és most sem kapcsolódó embereket tud felsorakoztatni a béke ügye mellett, amilyenekkel a balliberálisok nem rendelkeznek. 

Vagy ha rendelkeznek is ilyen emberekkel, ők nem valamiért, hanem valami ellen szervezkednek, azaz a kormány leváltására készülnek. Ide sorolható Noár, Nagy Ervin színész és Rost Andrea operaénekes is, ellentétben a mai rendezvény béke mellett kiálló szereplőivel. Kiemelte azt is, hogy a győri nagygyűlés minden résztvevőnek hatalmas élményt és lelki megerősítést, feltöltődést adott. 

 

Főszerkesztőnk újabb felvetésére, miszerint Magyar Péter biztosan azt fogja mondani, hogy ő egy nyitott téren tartott fórumot, miközben Orbán Viktor egy zárt helyen, regisztrációhoz kötött nagygyűlésen beszélt. Boros Bánk Levente azt válaszolta, hogy más a testtartása és a mentalitása a két szereplőnek, valamint a két pártnak. A nemzeti oldalnak soha nem fordul meg a fejében, hogy Magyar Péter rendezvényére menjen provokálni, hogy ott hőbörögjön, mint amit a Lázárinfókon szoktak a tiszások művelni. Másrészt senki se felejtse el, hogy Magyar Péter nem vegyül az emberek között, hanem testőrök gyűrűjében közlekedik, és így menekül a kérdések elől is. Ha a Tisza-vezér tehette volna, a saját embereit is odaküldte volna a rendezvényre, de szerinte senkinek nincs szüksége arra, hogy az előre elgondolt politikai provokációnak helyet adjon.

A Rapidban tartalmas beszélgetést hallhatnak az Orbán Viktor miniszterelnökkel készült interjúról.

 

               
       
       
       

