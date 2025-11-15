Rapid – „Itt élned és nem meghalnod kell” + videó

Néző László azzal indította a beszélgetést, hogy a Fidesz még soha nem tartott ilyen típusú nagygyűlést. Modernizációt, digitalizálást, fiatalosságot és „jófejséget” üzent. De vajon mi ennek a lényege? Boros Bánk Levente válaszában úgy fogalmazott, hogy csak formájában tűnik újnak, tartalmában nem, mert mégiscsak létezett 2002 után a polgári körök országos mozgalma, amely egyrészt választ adott az akkori választási vereségre, másrészt összetartotta a konzervatív nemzeti közösséget. Ez a nagygyűlés ennek egy újratöltött verziója, új tartalmakkal, új célkitűzésekkel: maga a digitális polgári körök mozgalma kilépett Budapestről és országjárásba kezdett.

Véleménye szerint innováció, hogy van egy digitális lába a rendezvénysorozatnak, amely saját szempontjából értelmezi a belpolitikai eseményeket és az álhíreket is, valamint összetartja az egymástól távol élő embereket, legyen ez a vidékkel, nőkkel, szuverenitással, háborúellenességgel és sok más dologgal kapcsolatos felvetés. Össze tudják hozni az azonos módon gondolkodó embereket és le tudják képezni az offline közösségteremtést is. Sok legyet ütnek most egy csapásra a mozgalom tagjai – tette hozzá.

Kiemelte, az a versenyelőnye a polgári tábornak, hogy olyan neveket, olyan arcokat, olyan, a politikához korábban és most sem kapcsolódó embereket tud felsorakoztatni a béke ügye mellett, amilyenekkel a balliberálisok nem rendelkeznek.

Vagy ha rendelkeznek is ilyen emberekkel, ők nem valamiért, hanem valami ellen szervezkednek, azaz a kormány leváltására készülnek. Ide sorolható Noár, Nagy Ervin színész és Rost Andrea operaénekes is, ellentétben a mai rendezvény béke mellett kiálló szereplőivel. Kiemelte azt is, hogy a győri nagygyűlés minden résztvevőnek hatalmas élményt és lelki megerősítést, feltöltődést adott.