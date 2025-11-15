A horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok továbbra is a két ország együttműködésének erős és nélkülözhetetlen hídjai

Milanovic köszöntőjében hangsúlyozta: különös öröm számára, hogy Baranyában, a szinte azonos nevű megyék térségében üdvözölheti a jelenlévőket. Mint mondta, ez a vidék évszázadok óta ad közös otthont horvátoknak és magyaroknak, és ez is bizonyítja a két nép hosszú és gazdag közös történelmét. Felidézte: a horvátok és a magyarok történelmük jelentős részében közös államkeretek között éltek együtt. Úgy vélte: bár voltak időszakok, amikor az együttműködést katonai vagy politikai szükségszerűség határozta meg, annak gazdasági és kulturális oldala folyamatosan fejlődött.

Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök és Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök Fotó: Bruzák Noémi/MTI Fotószerkesztőség

A horvátok Magyarország, a magyarok Horvátország életéhez járultak hozzá, és sok történelmi személyiségünket okkal tekintjük közösnek

– fogalmazott. Kiemelte: a kölcsönösség története nem ért véget 1918-ban; a két ország ma is számos államközi és nemzeti közösségeket érintő kapcsolaton keresztül erősíti együttműködését, kétoldalúan éppúgy, mint az Európai Unió és a NATO keretein belül. Az elnök a mindennapi élet szerepére is rámutatott: a turizmustól a gazdasági együttműködésen át egészen a kisebbségekig, amelyek autonómiája szerinte ugyan elsősorban kulturális, mégis politikai hatással is bír.

Mindez annak a kölcsönös felismerésnek az eredménye, hogy a kisebbségi jogok védelme a két állam és a két nemzet közötti kapcsolatok fontos pillére

– jegyezte meg. Milanovic emlékeztetett az 1995-ben megkötött horvát–magyar kisebbségvédelmi egyezményre és az annak végrehajtását követő kormányközi vegyes bizottság munkájára. Mint mondta, a bizottság idei, zágrábi ülésén ismét megerősítették, hogy a horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok magas szintű védelemben részesülnek.