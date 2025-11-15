Sulyok TamáshídMagyarországHorvátország

A horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok továbbra is a két ország együttműködésének erős és nélkülözhetetlen hídjai

A horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok továbbra is a két ország együttműködésének erős és nélkülözhetetlen hídjai – jelentette ki Zoran Milanovic horvát elnök szombaton a drávaszögi Kopácson, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnökkel együtt tett látogatást a Magyarok Otthonában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 16:08
Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Milanovic köszöntőjében hangsúlyozta: különös öröm számára, hogy Baranyában, a szinte azonos nevű megyék térségében üdvözölheti a jelenlévőket. Mint mondta, ez a vidék évszázadok óta ad közös otthont horvátoknak és magyaroknak, és ez is bizonyítja a két nép hosszú és gazdag közös történelmét. Felidézte: a horvátok és a magyarok történelmük jelentős részében közös államkeretek között éltek együtt. Úgy vélte: bár voltak időszakok, amikor az együttműködést katonai vagy politikai szükségszerűség határozta meg, annak gazdasági és kulturális oldala folyamatosan fejlődött. 

Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök és Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség
Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök és Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök Fotó: Bruzák Noémi/MTI Fotószerkesztőség

A horvátok Magyarország, a magyarok Horvátország életéhez járultak hozzá, és sok történelmi személyiségünket okkal tekintjük közösnek

– fogalmazott. Kiemelte: a kölcsönösség története nem ért véget 1918-ban; a két ország ma is számos államközi és nemzeti közösségeket érintő kapcsolaton keresztül erősíti együttműködését, kétoldalúan éppúgy, mint az Európai Unió és a NATO keretein belül. Az elnök a mindennapi élet szerepére is rámutatott: a turizmustól a gazdasági együttműködésen át egészen a kisebbségekig, amelyek autonómiája szerinte ugyan elsősorban kulturális, mégis politikai hatással is bír. 

Mindez annak a kölcsönös felismerésnek az eredménye, hogy a kisebbségi jogok védelme a két állam és a két nemzet közötti kapcsolatok fontos pillére

– jegyezte meg. Milanovic emlékeztetett az 1995-ben megkötött horvát–magyar kisebbségvédelmi egyezményre és az annak végrehajtását követő kormányközi vegyes bizottság munkájára. Mint mondta, a bizottság idei, zágrábi ülésén ismét megerősítették, hogy a horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok magas szintű védelemben részesülnek. 

 

Európai összehasonlításban politikailag is példás módon rendezett státusokról beszélhetünk

– húzta alá. Rámutatott: Horvátország és Magyarország régi európai államokként és kultúrákként már korán kialakították jogi és állami berendezkedésüket, ezért különös felelősségük, hogy a jövőben is fejlesszék kapcsolataikat. 

Mindez még nagyobb jelentőséggel bír, ha szerepünket Közép-Európa és a mediterrán térség összekapcsoltságában vizsgáljuk

– mondta. A horvát elnök szerint a magyarországi horvátok és a horvátországi magyarok erős és elpusztíthatatlan hidat jelentenek Horvátország és Magyarország együttműködésében és barátságában. 

Mint minden híd esetében, ezt a kisebbségi jogokból épült hidat is karban kell tartanunk

– fogalmazott. Milanovic arra is emlékeztetett, hogy a két nap során tartott találkozók – amelyek a horvátországi magyarokkal és a magyarországi horvátok részvételével zajlottak – jelentősen hozzájárultak az együttműködés elmélyítéséhez. Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke felszólalásában hangsúlyozta: a horvát és magyar államfők találkozói mindkét ország nemzeti kisebbsége számára kiemelt jelentőségűek, különösen a jelenlegi időszakban. Gesztusként értékelik, hogy az elnökök a hivatalos program mellett időt szakítanak a találkozásra a közösségek képviselőivel. A horvátországi magyarok számára történelmi lehetőség, hogy egyszerre szolgálhatják nemzetüket, miközben hű állampolgárai Horvátországnak, amelyhez lojalitásukat a történelem nehéz időszakaiban is bizonyították – jelentette ki.

Hozzátette, hogy a közösség sokat adott Horvátországnak, és céljuk, hogy a jövőben minden őket megillető támogatást megszerezzenek. 

Beszámolt a falvak, az oktatási és egyházi intézmények folyamatos fejlesztéséről, valamint arról, hogy a horvátországi magyarok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a horvát–magyar kapcsolatokban és a közéletben. Köszönetet mondott Magyarországnak és Horvátországnak a támogatásokért, és a HMDK nevében jelezte: továbbra is azon dolgoznak, hogy megbízható hídjai maradjanak a két ország kapcsolatának.

 

Borítókép: Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök (Fotó: MTI)

