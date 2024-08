Sam Smith üzent a magyaroknak, a Sziget fellépője erre a dologra vágyott már kisgyerekkora óta

Idén nem a látogatószám túllicitálása volt a cél, de naponta átlagban így is 60-70-ezer látogatója volt a Szigetnek. Legtöbben Martin Garrix és Fred again.. napjára érkeztek, ezen a két napon csak a Nagyszínpad előtt összegyűlt koncertenként 50-60 ezer ember, de természetesen. A szervezők szerint tavaly nagyot lépett a Sziget a vendégélmény fokozásában, idén pedig ezt folytatva egy nagyon szerethető fesztivált sikerült szervezni, ami a programstruktúra és a fellépők mellett számos újdonsággal fogadta a vendégeket.

A Sziget ezúttal is vonzotta bohókás hangulatú fiatalokat, akik sokszor maguk is hangszert ragadtak. Fotó: Sziget Festival Official

A harmincadik Sziget Fesztiválon több fellépő beleszeretett a magyar fővárosba

Kádár Tamás, a Sziget főszervezője több mint harminc évvel ezelőtt egy olyan helyről álmodott, ahol kultúráktól és zenei stílusirányzatoktól függetlenül mindenki együtt lehet, és közben mindenkit átjár a hely szabadsága és atmoszférája, a fesztivál vibráló lendülete.

A Sziget hamar szimbólummá vált. Egy ideális világgá, ahová belépve magunk mögött hagyjuk a mindennapok gondjait”

– mondta a Sziget főszervezője. A kerek évforduló azonban vízválasztó is volt a Sziget életében és jövőre már egy még látványosabb megújulással szeretnének visszatérni. Az előzetes jegyértékesítés el is indul augusztus 15-én a 48 órás Super Early Bird akcióval. A szervezők szerint a nemzetközi érdeklődés továbbra is töretlen, de idén nőtt a magyar látogatók aránya.

A Sziget vibrálása a fellépőket is elkapta, sokan itt döntötték el, hogy hosszabban maradnának. Megszaporodtak a backstage-ekben a hirtelen partik, a fellépők gyakran egymással buliztak.

Martin Garrix-et az sem keserítette el, hogy percekig leállt a szettje, még így is ráhúzott még a Nagyszínpadon, majd mindenki legnagyobb meglepetésére ráadásként hajnal 1-kor a Bolt Party Aréna közönségét táncoltatta meg. Skrillex egy magyar pop-balladát kért, hogy beépítse a show-jába, ami idén különösen erotikusra sikeredett, Fred again.. pedig magyar nyelvű feliratot követet a Nagyszínpad kivetítőre. Vasárnap a Sziget Nagyszínpadán Sam Smith adott hatalmas show-t, az angol előadót nem csak a fesztivál, de Budapest is megigézett:

Gyerekkorom óta el akartam jutni ide, és ahogy ma sétálgattam a városban, rájöttem, hogy amit mondani akarok, az az, hogy köszönöm, hogy itt lehetek!

– mondta a kortárs pop egyik legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith. A hat napos rendezvény hatvan különböző helyszínen várta a látogatókat, ezek közül több koncertről mi is beszámoltunk riportjainkban, zenei ajánlóinkban és képes galériáinkban:

GALÉRIÁK: