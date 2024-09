Kiderülhetett, miben hunyt el Mihályi Győző

Augusztus 27-én tragikus hirtelenséggel hetvenéves korában elhunyt Mihályi Győző. A Bors emlékeztetett rá, a tragédia előtt nem sokkal még több kollégája is találkozott vele, és arról számoltak be, hogy Mihályi kifejezetten vidámnak, egészségesnek és életerősnek tűnt, tele volt tervekkel. Egyikük nyilatkozatából az is kiderülhetett, miben hunyt el a színművész.

– Felfoghatatlannak tartom, hogy ez történt, pár hete még beszéltem Győzővel. Kifejezetten vidámnak, energikusnak tűnt. Boldog volt, tele célokkal és tervekkel. Sajnos nagyon igazságtalan tud lenni az élet.

Én úgy hallottam, hogy hirtelen megállt a szíve, ez okozta a halálát. Erre a tragédiára senki sem lehetett felkészülve

– sóhajtott Mihályi Győző egyik jóbarátja.

Szeptember 24-én, kedden 14.30-kor vesznek végső búcsút Mihályi Győző Jászai Mari-díjas színművésztől Budapesten, a Farkasréti temető művészparcellájában – tudatta a József Attila Színház hétfőn az MTI-vel.

Mihályi Győző 1954. augusztus 19-én született Tiszanánán. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1976-ban végzett Szinetár Miklós osztályában, majd a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatához szerződött. 1979-től a kecskeméti Katona József Színház, 1980-tól a miskolci Nemzeti Színház, 1988-tól a Radnóti Színház, 1989-től a Nemzeti Színház tagja, 1992 és 1994 között a Nyitott Színház művészeti vezetője, 1991-től a József Attila Színház tagja volt. 1998-tól ismét a Nemzeti Színház, 2000-től a Pesti Magyar Színház művészeként tevékenykedett. 2011-től a Színházi Dolgozók Szakszervezetének alelnöke, 2014–2024 között elnöke volt.

Művészetét több kitüntetéssel is elismerték, 1990-ben Jászai Mari-díjat kapott, 2007-ben érdemes művész elismerésben részesült több évtizedes kiemelkedő színészi munkásságáért, 2015-ben megkapta a hódmezőváráshelyi önkormányzat által alapított Bessenyei Ferenc művészeti díjat, 2024-ben pedig a Magyar Hollywood Tanács Paramount Premium díját.