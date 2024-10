Bodrogi Gyula is táncra perdül az Esthajnal című cigány balladában

Szarka Tamás, a cigány ballada zeneszerzője és írója egy korábbi interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben kezdett el dolgozni az Esthajnal című zenés darabon, a dalokból lemez is készült. Biztos volt benne, hogy mindenképpen szeretné színpadon is látni ezt a csodálatos cigány Rómeó és Júlia történetet. Úgy érezte, ha ezt a robogó, magas tempójú, őrületbe hajló muzsikát csak eltáncolják, már az is sikerre van ítélve.