Ezek a 2025-ös év legjobban várt filmjei

A brutalista

Adrien Brody, A brutalista című filmben (Fotó: IMDb.com)

A 81. Velencei nemzetközi filmfesztiválon tizenhárom perces álló ovációval ünnepelték A brutalista (The Brutalist) című filmet, amely egy fiktív történetet mesél el: az Adrien Brody által megformált magyar zsidó építész, Tóth László a második világháború után az Egyesült Államokba menekül – az ő sorsát követjük végig Brady Corbet évtizedeken átívelő, grandiózus filmjében.

Tóth nem sokkal Amerikába érkezését követően komoly álláslehetőséget kap egy helyi dúsgazdag üzletembertől, Harrison Van Burentől (Guy Pearce), azonban élete főművének megvalósítása korántsem alakul zökkenőmentesen.

A film intim betekintés nyújt Tóth magánéletébe, feleségével, Erzsébettel (Felicity Jones) való kapcsolatába, akivel közösen nevelik László unokahúgát, Zsófiát (Raffe Cassidy).

A Velencei nemzetközi filmfesztiválon a legjobb rendezőnek járó Ezüst oroszlánnal díjazott alkotás különleges képi világával és egyedi hangzásával az első perctől fogva magával ragadja a nézőt. A hét éven át készített alkotás jó részét Magyarországon forgatták, vágója Jancsó Dávid, ko-producere Petrányi Viktória volt, de feltűnnek benne olyan magyar színészek is, mint Vilmányi Benett vagy Sztarenki Dóra.

Az alkotás egyébként nemrég elnyerte a legjobb film díját a New York-i filmkritikusok körétől.

A filmet január 23-tól vetítik a hazai mozik.

Maria

A világ legnagyobb opera-énekesnőjének, a görög Maria Callas csodálatos, egyben viharos és tragikus életét meséli el a Maria című életrajzi dráma, amelyet Magyarországon forgattak. Pablo Larraín legújabb filmjének főszereplője Angelina Jolie. A hetvenes évek Párizsát ikonikus magyar helyszínek adják: a stáb forgatott többek között a Zeneakadémián, a régi MTVA-székházban, az Operaházban, az Almássy-palotában (korábban Építészek Háza), a Brüll-palotában, valamint a Szabadság téri Adria-palotában.

Angelina Jolie, a Maria című film főszereplője ( Fotó: ADS Service)

A Maria az idei Velencei nemzetközi filmfesztiválon debütált, ahol nyolcperces álló tapsot kapott a közönségtől, Angelina Jolie-nak pedig egyenesen Oscart jósolnak a kritikusok.

A színésznő korábbi nyilatkozataiból kiderül, hogy majdnem hét hónapot töltött gyakorlással és tartott a szereptől, mert nem igazán szeret énekelni. Elmondta, hogy az áriajelenetek alkalmával Maria Callas hangja lesz hallható a filmben.

A Maria című film a Netflix kínálatában már elérhető, de január 2-től a mozikban is láthatjuk.

Michael

Az elmúlt években sorra forgattak filmeket a legnagyobb zenei csillagok életéről Hollywoodban. Freddie Mercury életéről szólt a 2018-as Bohém rapszódia, Elton John karrierjét mesélte el a 2019-es Rocketman és Elvis Presleyről is készült film Elvis címmel 2022-ben. A Lionsgate és a Universal stúdió most egy újabb ikonikus előadó életrajzi filmjét készíti el a történelem egyik legellentmondásosabb szupersztárjáról, Michael Jacksonról. A zenész életéről már számos dokumentumfilm készült, de John Logan forgatókönyvíró és Antoine Fuqua rendező egy zenés filmdrámát forgatott a popzene koronázatlan királyáról. A film Jackson életét és karrierjét követi nyomon, a The Jackson 5 korszaktól a halála előtti utolsó hetekig. Lebilincselő portré Michael Jacksonról, a bonyolult emberről és zseniális művészről, aki csodagyerekként született, felnőttként pedig a pop vitathatatlan királya lett. Átfogó képet kapunk a magánéletéről, de arról a művészi folyamatról is, amely alkotói munkásságát jellemezte.

A film egyik érdekessége, hogy a címszerepben Michael Jackson unokaöccsét, Jaafar Jacksont láthatjuk.

De feltűnik még a vásznon Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller és Colman Domingo is.

A filmet várhatóan október 3-tól vetítik a mozik.

F1

A Forma–1 rajongók is örülhetnek, hiszen jövő nyáron érkezik a mozikba a részben a Hungaroringen forgatott F1 című mozifilm, amelynek főszerepében Brad Pittet láthatjuk. A film Sonny Hayes (Brad Pitt) Forma–1-es pilótáról szól, akinek az 1990-es években egy baleset miatt fel kell hagynia a versenyzéssel, ám meglepetésszerűen visszatér a Forma–1-be Damson Idris fiatal, tehetséges csapattársa mellett az APXGP istállójába. A történet a pályán és azon kívül is követi dinamikus együttműködésüket, ahogy személyes és szakmai kihívásokkal küzdenek, hogy megőrizzék helyüket a motorsport csúcsán.

A Joseph Kosinski által rendezett filmben Kerry Condon, Javier Bardem és Tobias Menzies szerepel, de feltűnik Lewis Hamilton, a hétszeres világbajnok brit autóversenyző, aki tanácsaival a történet alakításában is segítette a produkciót és ő az alkotás egyik producere.

A forgatókönyvet a korábban a Top Gun Mavericken dolgozó Ehren Kruger írta, míg a zenét a világhírű zeneszerző, Hans Zimmer szerezte.

A hírek szerint az F1 költségvetése meghaladja a 300 millió dollárt, ezért az egyik legdrágább alkotás lehet, akárcsak a Mission Impossible: Leszámolás vagy az Avatar.

A film várhatóan június 25-től látható a mozikban.

Avatar: Tűz és hamu

A 2025-ös év egyik legjobban várt, leglátványosabb mozifilmje az Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu). Az Avatar harmadik részében visszatérünk Pandorára. Lo’aknak újabb veszélyektől kell megmentenie népét, ám úgy tűnik, hogy ezúttal nem minden Na’vi áll a nemes cél mellé.

A harmadik epizódban visszatérnek a főbb karakterek, Jake Sully és családja pedig találkozik a barátságtalan „hamu népével”, egy rendkívül agresszív törzzsel, amely Pandora vulkanikus területein él.

James Cameron rendező a három filmet eddig az elemekhez kötötte. Az első Avatarban a dzsungelben élő Omaticaya törzs, míg a Víz útjában a tengeren élő Metkayina törzs állt a középpontban. A harmadik filmnek a tűz adja a szimbolikus hátteret.

Erről egy korábbi interjúban maga a rendező így nyilatkozott: a tűznek szimbolikus szerepe lesz a filmben, és új kulturális elemek társulnak majd hozzá az egyre inkább kibontakozó narratívában, amely során két új kultúrával is megismerkedhetünk. A James Cole, Steve Messing és Zachary Berger által készített illusztrációk pedig új megvilágításban mutatják be Pandora tájait és lakóit.

Az Avatar harmadik részét várhatóan december 19-től vetítik a mozik.