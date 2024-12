Már koncerten is izgulhatunk Kevinért

A Macaulay Culkin főszereplésével 1990-ben bemutatott amerikai vígjátékot, a Reszkessetek, betörők!-et két kategóriában is Oscar-díjra jelölték, mindkétszer a zenéjéért: a legjobb eredeti filmzenék, valamint a legjobb eredeti betétdalok (Somewhere in My Memory) között – végül egyiket sem nyerte el.