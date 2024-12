Kiderült, milyen műsorokat nézhetünk karácsonykor a közmédia csatornáin

– Egy korábbi interjúban azt mondta, hogy nemcsak az érték megőrzése, hanem az érték teremtése is feladata a közmédiának. Az idei ünnepi időszakban milyen szórakoztató és ismeretterjesztő műsorkínálattal tudják ezen céljukat szolgálni?

Altorjai Anita a közmédia ünnepi műsorairól beszélt lapunknak (Fotó: Kurucz Árpád)

– Kezdjük az utóbbival: a Nemzeti Filmintézettel (NFI) közösen két olyan egész estés dokumentumfilm készült, amelynek a premierje az ünnepi időszakban lesz a Duna csatornán. Az egyik Neumann Jánosról, a világhírű magyar matematikusról: nagyon érdekes korabeli felvételeket láthatunk, interjúkat a kortársakkal, de megszólal a tudóstársadalom mai generációja is. A legpompásabb emberi elme című alkotást december 27-én lehet megtekinteni.

A másik a Krausz Ferencről készült portréfilm, amelyben megmutatjuk a tudós gyermekkorától – a tudományos kutatásait részletezve – azt az egész pályaívet, ami elvezette a Nobel-díjig. A film feltárja a magyar fizikus végtelenül szerény személyiségét is. Nem szeretnék többet elárulni az alkotásról, de érdemes lesz bekapcsolni december 30-án is a televíziót, ekkor kerül ugyanis adásba Az elektronok nyomában című dokumentumfilm.

– Krausz Ferenc magával ragadó személyiségéről mindannyian tudunk nyilatkozni, akik akár csak egyszer is összefutottunk vele. Szerénysége szembeötlő. Gondolom, ez a dokumentumfilmből is ki fog derülni.

– Igen, lenyűgöző személyiség Nobel-díjasunk, aki egyébként 2024-ben elnyerte a Közmédia Év Embere Díjat is.

– Ha belepillantunk a tévéműsorba, akkor azonnal feltűnik a régi, nagyszabású filmek kedvelőinek, hogy visszakerült a Duna Televízió ünnepi műsorkínálatába a Sissi – A magyarok királynéja című osztrák–német romantikus film.

– Valóban, hiszen vannak olyan filmes tartalmak, amiket követelnek a nézők. Lesznek visszatérő nagy filmek, ilyen többek között a Sissi, az Abigél, a Pál utcai fiúk vagy a Fekete gyémántok. Ezeket muszáj műsorra tűzni, ezek nélkül nincs karácsony a közmédia csatornáin. Klasszikusokban tehát bővelkedik az ünnepi kínálatunk. Igyekszünk minden generációnak olyan műsort kínálni, amit szívesen néz, szívesen hallgat, mert nemcsak a közmédia tévés csatornáin, hanem a rádiós műsorokban is széles az ünnepi paletta.

– A családoknak, a kisgyermekeknek például mivel fognak kedveskedni?

– A családi tartalmak már december 20-tól jelentkeznek. Mi ezt házon belül úgy nevezzük, hogy elindul a „karácsonyi varázslat”, ahol megható történetek, szeretni való hősök és felejthetetlen pillanatok várják majd a család összes generációját.

A karácsony a nagy családi találkozásokról is szól, aminek elkerülhetetlen kelléke a sütés-főzés. Ezért az Ízőrzők és a Főmenü műsoraink az ünnephez méltó ételekkel várják a nézőket. De Borbás Marcsit is láthatjuk december 23-ától a Duna csatornán, sőt az ő finomságai átkísérnek minket a következő évbe, hiszen akár január 1-jén is vele főzhetünk, süthetünk majd.

Egy kedves és nagyon sikeres kezdeményezésünk eredménye is helyet kapott az ünnepi műsorkínálatban: a Csukás Meserádió kiírt egy meseíró pályázatot, „Mesék a karácsonyfa alól” címmel, amire több mint kétszáz pályamunka érkezett, és mind-mind a szerzők saját történeteiről, élményeiről szólnak. Az első helyezett meséből az M2 gyerekcsatorna filmet készít, míg a második és a harmadik helyezett történet Kovács Ákos és Miklósa Erika előadásában hallható majd a meserádióban. Így aki karácsonykor a Csukás Meserádiót hallgatja, lehet, hogy a saját meséjét hallja majd vissza.

– Említette, hogy lesznek az ünnepi kínálatukban filmpremierek. Megosztana velünk néhány filmcímet?

– Rendkívüli sikerrel játszotta a Nemzeti Színház, az Ők tudják, mi a szerelem című darabot Rátóti Zoltán rendezésében. Ennek a televíziós adaptációját tűzzük műsorra december 26-án, ami csodás élménynek ígérkezik. December 29-én pedig levetítjük az idei év legnézettebb magyar mozifilmjét, a Semmelweist. A több díjat is elnyert, ráadásul az NFI által Oscar-díjra jelölt alkotást így azok is láthatják, akik valamiért nem jutottak el a filmszínházakba.

– Gondolom, a közmédia csatornáin a vallási műsorok kiemelt helyet foglalnak el a karácsonyi időszakban.

– Természetesen! Az éjféli mise ezúttal az egri főszékesegyházból, az evangélikus istentisztelet a győri öregtemplomból kötelező program a közmédia műsorfolyamában, mint ahogy a Kapcsoljuk Rómát! is. A bibliai témájú filmek szenteste vagy karácsony első és második napján mindig kiemelt helyen szerepelnek a közmédia csatornáin. Idén is látható majd december 24-én az Ünnepelt, a Duna saját gyártású műsora, amelyben művészeink, sportolóink, zenészeink, kollégáink idézik fel a karácsonnyal kapcsolatos emlékeiket, élményeiket.

– Eddig nagyrészt a karácsonyi műsorokról beszélgettünk, de az ünnepi időszak szilveszterkor is folytatódik. Milyen műsorokkal készülnek az év utolsó napjaira?

– Szilveszterkor is érdemes lesz a közmédia csatornáit választani: a legnagyobb magyar slágerekkel búcsúztatjuk majd az óévet a Csináljuk a fesztivált! műsorral, de jó szívvel ajánlom a műfaj kedvelőinek a Dankó gálát is. És már most invitálom a Magyar Nemzet olvasóit a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek koncertjére: az Újévi nyitányt január 1-jén 18.50-től lehet majd nézni és hallgatni a Dunán, valamint a Bartók Rádión. De természetesen, ahogy már évtizedek óta mindig, idén is közvetítjük a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét.