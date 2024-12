Meghalt Franco Zeffirelli feledhetetlen Júliája+videó

Olivia Hussey a Rómeó és Júlia főszerepével vált ismertté. Franco Zeffirelli filmjével azonnal hírnevet szerzett. Olivia 15 évesen alakította Júlia karakterét az akkor 16 éves brit színész, Leonard Whiting mellett. A filmet végül jelölték a legjobb film kategóriában Oscar-díjra, valamint három másik kategóriában és a Golden Globe-on is jelölést kapott.

Olivia Hussey 15 évesen játszotta el Júliát (Forrás: Facebook)

Olivia Hussey élete

Olivia egy különleges ember volt, akinek melegsége, bölcsessége és tiszta kedvessége megérintette mindazokat, akik ismerték őt” – áll a színésznő haláláról szóló Instagram-posztban.

A poszt szerint Hussey otthon halt meg, szerettei körében. A színésznőnél 2008-ban diagnosztizáltak először mellrákot.

Buenos Airesben született, Olivia Osuna néven, pályafutása 1965-ben indult a The Battle of the Villa Fiorita című filmmel, majd jött élete szerepe; Franco Zeffirelli 1968-as Rómeó és Júlia című filmjében Júlia. Az olasz–amerikai filmdráma William Shakespeare ismert tragédiájának legnépszerűbb filmváltozata.

A rendező szakított az addigi színjátszási hagyományokkal, és a főszerepekre olyan fiatalokat választott, akiknek valós életkora nagyjából megegyezett Shakespeare szereplőinek életkorával. A zenét Federico Fellini állandó munkatársa, Nino Rota komponálta: a szerelmi téma óriási sikert aratott.

Olivia 1974-ben Jess Bradfordot alakította a Fekete karácsonyban. További ismert filmjei közé tartozik A názáreti Jézus, Halál a Níluson, Pulykavadászat és a Psycho 4. – Ahogyan kezdődött. Háromszor ment férjhez, három gyermeke született.