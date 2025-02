Négyszáz kortárs művész közreműködésével folytatódik az Essentia Artis

Március 1. és május 10. között immár harmadik alkalommal rendezi meg a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) az Essentia Artis elnevezésű programsorozatot, amellyel a szélesebb közönsége felé szeretnének nyitni, ezáltal felkerülni Budapest kulturális térképére. A március elején kezdődő összművészeti esemény minden eddiginél több, négyszáz kortárs művész közreműködésével, négy tematikus nappal, finisszázzsal várja az érdeklődőket a Pesti Vigadóban.

Az Essentia Artis idei programjairól is szó volt a sajtóeseményen. Fotó: MMA/Szathmáry Melinda

Az Essentia Artis idén először a külföldieket is várja

Az esemény részeként az építészet, a film- és fotóművészet, az irodalom, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene és a művészetelmélet területén tevékenykedő alkotók mutatkoznak be. Az iski Kocsis Tibor, Sipos Balázs és Ferencz S. Apor kurátorok közös munkája nyomán rendezett idei kiállítás eredményeképpen a látogatók teljes képet kaphatnak az ötven év alatti kortárs alkotók programjáról, inspirációinak forrásairól az MMA székházának hatodik emeleti kiállítótereiben.

Kiss János, az MMA alelnöke a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az intézmény 2018-ban indult művészeti ösztöndíjprogramja változatlanul népszerű a fiatal és középgenerációs művészek körében:

tavaly közel tízszeres túljelentkezés mellett több mint kilencszáz pályázat érkezett be.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy újra megnyílt a pályázati lehetőség: az Essentia Artis kiállítással és programsorozattal párhuzamosan február 17. és április 7. között ismét lehet pályázni a 2025–2028-os időszakra szóló MMA művészeti ösztöndíjprogramra, így idén már nyolcadik alkalommal kapnak bemutatkozási és mentorálási lehetőséget a kortárs alkotók, művészek.

A pályázat benyújtásának nem feltétele művészeti, művészetelméleti végzettség, szakképzettség. Az ösztöndíjjal kapcsolatos további információkat megtalálják az MMA MMKI ösztöndíjas honlapján. Kiss János emellett arról is beszámolt, hogy Erdélyben kezdi el munkáját az MMA nyolcadik regionális munkacsoportja.

Csáji László Koppány, a művészeti ösztöndíjprogramot lebonyolító MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMKI) igazgatója beszédében kiemelte, hogy a két és fél hónapon át tartó Essentia Artis idén először a külföldieket is várja: a teremszövegek angol nyelven is elérhetők lesznek. Sipos Balázs, a kiállítás egyik kurátora a koncepcióval kapcsolatban rámutatott, hogy a művészet számos területén kiemelkedő, egyéni alkotómunkákat mutatják be, amelyek egymásra reflektálnak. Mint megjegyezte, nem a téma, hanem a minőség a közös ezekben az alkotásokban.

Csáji László Koppány lapunknak kifejtette, hogy az MMA művészeti ösztöndíjprogramjára több okból megéri pályázni.

Az ösztöndíjasok inspiráló közegben dolgozhatnak és olyan művészekkel ismerkedhetnek meg, akikkel egyébként nem feltétlenül találkoznának. Így a kapcsolati hálójuk is jelentősen bővül az akadémikusok, a regionális munkacsoportok és a programba bevont művészek révén. Az ösztöndíjprogram az anyagi támogatáson túl lehetőséget ad az alkotótáborokban való részvételre, de például kiállítások megszervezésében is segítjük az ösztöndíjasokat. Sőt, évek múlva is fordulhatnak hozzánk egy-egy kiállítás, könyvkiadás kapcsán

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az MMA művészeti ösztöndíja rangos elismerésnek számít.

Az igazgató szerint az Essentia Artis célja kettős.

A rendezvénysorozat méltó lezárása annak a hároméves művészeti ösztöndíjprogramnak, amelynek köszönhetően az ösztöndíjasok egyrészt meg tudják mutatni magukat, másrészt az MMA is megmutathatja, hogy azt a rengeteg időt, energiát és közpénzt olyasmire költi, aminek van látszata, értéke

– foglalta össze.