A magyarság egészét képviseli a művészeti életben az MMA

Programok a magyar kultúra napja alkalmából

Rátóti Zoltán alelnök a Pesti Vigadó épületének arculati megújulásáról beszélt (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Művészeti Akadémia idén több helyszínen, változatos programokkal ünnepli a magyar kultúra napját. Az alkalomhoz kapcsolódó események középpontjában a Pesti Vigadóban ma megrendezendő gálaest áll, amelyhez az intézménycsalád által szervezett rendezvény is fűződik.

A gálaesten a köztestület életében első alkalommal adják át az MMA elnökségi döntése alapján odaítélt elismerő oklevelet.

Turi Attila, az MMA elnöke beszélt az est programjairól is. Külön kiemelte Ránki Dezső és Ránki Fülöp zongoraművészek Bartók Béla: Hét darab a Mikrokozmoszból című koncertjét és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Éljen Petőfi! című műsorának részletét, amelynek koreográfusa Zsuráfszky Zoltán. Régi magyar himnikus népénekek és archaikus imádságok is elhangzanak az esten Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből.

Konferencia és vitaest

Az olvasói szokásokat részletező konferenciával és építészeti vitaesttel készül erre a napra az MMA Módszertani Kutatóintézet. Délelőtt 10 órakor kezdődik a Mi lesz veled, nyomtatott könyv? című konferencia, amelyen közérthetően járják körbe a kortárs magyar olvasási szokásokat, rámutatnak az igények változásaira és felvázolják a jövő lehetőségeit. A jövő építészete vitaestsorozatot azért hívták életre, hogy rávilágítson az építészet mindenkit érintő társadalmi és kulturális szerepére. A sorozat öt alkalommal jelentkezik idén.

Fotó: Polyák Attila

Megkezdi munkáját az első erdélyi munkacsoport is

Kiss János alelnök egy történelmi visszatekintéssel kezdte, amelyben hangsúlyozta: tevékenységük kiterjesztése miatt Budapesten kívül hét vidéki városban hoztak létre munkacsoportokat 2022-ben. Mint mondta, az MMA nagy figyelmet fordít arra, hogy az ország egész területén és határon túl is jelen legyen, hogy a magyarság egészét képviselje a művészeti életben. Örömmel számolt be arról, hogy Erdélyben is létrehoztak egy munkacsoportot. Rátóti Zoltán alelnök a Pesti Vigadó épületének arculati megújulásáról beszélt és megosztotta a résztvevőkkel, hogy az alagsorban jazzklubot hoznak létre.

Richly Gábor, az MMA főtitkára a köztestület bővítéséről, a közösségépítésről, új köztestületi tagok felvételéről és az MMA művészeti programpályázatairól beszélt.

Az MMA nem 365 akadémikus klubja, hanem közfeladatokat ellátó alkotmányos köztestület. Azért jött létre, hogy a kortárs magyar művészetet támogassa eszközeivel

– mondta a főtitkár. Ezek aktualitásáról beszélt, kiemelten a digitalizációról, az A-Z Opus művészeti életút-adatbázisról, amely analóg művészetből digitális örökség XXI. századi módon. Szó volt a Keresztmetszet című hiánypótló kiadványukról, amely többek között az akadémia megalakulásáról, közösségről és az összekötő erőről szól. A támogatásokról szólva Richly Gábor elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is tagozatonként 30 millió, összesen 270 millió forintnyi támogatásra lehet pályázni.

Művészeti ösztöndíjakra, díjakra és elismerésekre évente csaknem egymilliárd forintot fordít az akadémia.

Az idei ösztöndíjprogramot tavasszal fogják meghirdetni. Végül Turi Attila adott tájékoztatást az Építészeti Központ és Múzeum beruházás aktualitásairól és a tervekről.