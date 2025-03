Így jutott el a legnézettebb magyar mozifilm az ötlettől a megvalósulásig

Természetesen a 124 éves magyar filmkincs feltárása sem maradhat ki a Svenk ünnepi adásából, így a Nemzeti Filmintézet (NFI) streaming platformja, a Filmio és annak legfrissebb, legérdekesebb alkotásai közül is szívesen válogat a magazinműsor, amelynek célja, hogy a filmrajongók számára hiteles információkat és szórakoztató tartalmakat biztosítson.

Medveczky Balázs a Svenk ünnepi adásában a Hunyadi-sorozat forgatásáról mesél (Forrás: Filmarin Studio)

A Svenk jubileumi adásában a legnézettebb magyar filmről is szó lesz

A legújabb, a 200. adás különösen figyelemre méltó, mivel az aktuálisan legnézettebb és a frissen mozikba került alkotásokról, azoknak exkluzív kulisszatitkairól és a filmek elkészítésének folyamatán túl, a személyes alkotói érzésekről is beszámolt.

A Hogyan tudnék élni nélküled? producere, Kirády Attila elmesélte, hogyan jutott el Magyarország legnézettebb magyar mozifilmje az ötlettől a megvalósulásig. Kitért arra, mekkora bizalom kellett ahhoz, hogy Demjén Ferenc a bemutatóig mindent rábízott a stábra, valamint arra is, hogyan lett a film nemcsak Magyarországon, de Romániában is rekorder.

A napokban került a hazai mozikba a John Vardar vs a Galaxis című, magyar koprodukcióban készült animációs film, aminek nemcsak fontos részeit, de az utómunkálatait is Magyarországon készítették. A szívmelengetően kedves, egész estés családi animáció nemcsak a történetét tekintve különleges, de izgalmakkal és fordulatokkal teli flúgos űrparódia, melyben a 2001 Űrodüsszeia, a Star Wars, a Star Trek és számtalan kultikus sci-fi részletei köszönnek vissza. A négy ország – Észak-Macedónia, Magyarország, Bulgária és Horvátország – négy éven át tartó összefogásával, az NFI támogatásával készült, magyarul beszélő, egész estés futurisztikus animáció a barátságról, a toleranciáról, a szerelemről és a béke fontosságáról is szól.

Az alkotók arról is meséltek, milyen volt ez a közös együttműködés, amiben Észak-Macedónia történetének első egész estés animációja készült el fontos magyar közreműködéssel. Ebben a műsorblokkban Pikali Gerda színművésznő, a női főszereplő szinkronhangja is megszólalt, aki igazán különleges kulisszatitkokról mesélt.

A Svenk ünnepi adásában a rekordnézettségű Hunyadi-sorozat egyik fiatal, emblematikus színésze is beszámol a forgatási élményeiről: Medveczky Balázs úgy fogalmazott, hogy hálás az egyik legizgalmasabb karakterért a sorozatnak, mert szerepében új, különleges kihívásokra lelt, ahol a lovas gyakorlatok sem voltak „fájdalommentesek”.

A Svenk egyik rendszeresen kiemelt témája a Magyarországon forgatott hazai és nemzetközi produkciók bemutatása is. A mozimagazin Budapest környéki helyszíneken, például a híres filmstúdiókban, kastélyokban, a legendás fóti kulisszákban, a Nyugati pályaudvaron, a Szabadság hídon, a Budai Várnegyedben, a Füvészkertben, uszodában, állatidomárnál, horrorfilm maszkmesterénél, falmászásnál vagy lovas kaszkadőrök mellett és az utcai forgatások során rögzítette a legújabb akció-, családi és drámafilmek jeleneteit. A nézők megismerhették, hogyan építettek fel látványos díszleteket, és hogyan használták a legmodernebb filmes technikákat – például a CGI-t, a VFX-et vagy a 3D-s kameratechnológiai újításokat.

A magazin ezen kívül ott volt a legnagyobb filmünnepeken, például a berlini, tallini, cannes-i és a legnagyobb hazai filmeseményen, a veszprémi MozGo filmfesztiválokon, ahol szintén különleges interjúkat is láthattak rendezőkkel, színészekkel és forgatókönyvírókkal, akik elmesélték, hogyan jöttek létre a legnagyobb filmes élmények, és hogyan formálták meg a történeteket, amelyek ma már a világ minden táján ismertté váltak.

A Svenk mozimagazin – immáron kétszázadik epizódja után is – nemcsak egy szórakoztató magazinműsor, hanem egy átfogó és informatív forrás is a filmes világ iránt érdeklődők számára. Az adás különböző témái, a filmek, az iparági hírek, a forgatások titkai és a filmes szakma jövője – vagy éppen kiemelten fontos múltja –, valamint a magyar filmkincsek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nézők jobban megértsék, hogyan készülnek a legnagyobb hazai mozilegendák.