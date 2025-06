A tenger és egy forgóajtó inspirálta Andor Éva első regényét

,,Van egy fiatal nő. Pontosabban kettő. Egyikük teljesen átlagos életet él, a másik viszont olyan luxusban, amiről az első álmodni sem mer. Pedig az álmok fontosak, az elfelejtett és az éber álmok is. Ők ketten soha nem találkoznak, mégis sorsdöntő a kapcsolat közöttük. De hogy melyikük sorsát dönti el, az csak a végén derül ki”. Ez áll a francia Riviérán, egy londoni galériában, a budapesti Operában és panelházas lakótelepen párhuzamosan játszódó regény ismertetőjében, amellyel Andor Éva tavaly elnyerte az Év Legsikeresebb Szerzője-díjat a Magyar Írószövetség és a Magyar Napló Kiadó hagyományos Oláh János-emlékestjén.

Andor Éva Nizzánál a tenger című könyvének borítója (Forrás: Facebook)

A TV2 műsorvezetője ma reggel a csatorna Mokka című műsorának vendége volt, ahol elmondta, a Nizzánál a tenger című kötetét egy nyaralása mellett egy forgóajtó inspirálta (gyerekként imádta a hasonló szerkezeteket), magáról a történetről keveset árult el, de bízik benne, hogy úgy ragadja majd magával az olvasókat, akárcsak a tenger.

Az írónő arról is beszélt, hogy amikor az ELTE magyar szakára járt és számos példaképének a dedikálására várt, soha nem gondolta volna, hogy az Ünnepi Könyvhéten egyszer majd az ő aláírásáért állnak sorba. Most nem csupán erre kerül sor, szombat délelőtt fél 12-kor ugyanis a Vigadó téri színpadon a Magyar Írószövetség elnökével, Erős Kingával beszélget majd, amelynek során elárulja azt is, melyek azok az elemek, amiket saját magából merített a történet megírásakor és melyeket inspiráltak mások, majd a közönségtalálkozó után dedikálni is fog.

Borítókép: Andor Éva (Forrás: Facebook)