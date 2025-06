Szirupmentesen énekelnek a szerelemről, és a bor filozófiáját is megfejtik

A Tárkány Művek zenéje a magyar zenei hagyományban gyökerezik, miközben felfedezhetjük benne a pop, a rock és a jazz elemeit is. Tárkány-Kovács Bálint szerint a hagyomány nem a múlt, hanem a jelenig tartó, élő kultúra. Ez az elgondolás tükröződik dalaikban, amelyek egyszerre líraiak, filozofikusak és humorosak, a magyar költészet remekeivel gazdagítva.

A Tárkány Művek dalaiban jelen van a humor és a filozófia is. Fotó: Festy in Style

Tárkány-Kovács Bálintot szenvedélyesen érdekelte a filozófia

Szövegeikbe gyakran beleszövik Ady Endre, József Attila, Babits Mihály vagy Pilinszky János verssorait.

Ady úgy ír a magyarság sorskérdéseiről, hogy az ma is érvényes. József Attila lírája most is »nagyon fáj«. Babits klasszikus eleganciával ír a mai kor egyik legnagyobb tabujáról: a halálról. Pilinszky pedig arról az egzisztenciális szorongásról ír, amit az Instagram világa erősít, és amit ma a TikTok és a YouTube rövid videóival igyekszünk csillapítani

– fejtette ki a zenész, aki beavatott az Úgy szeretlek és a Vártalak című nagy sikerű slágereik születésébe.

Mint megtudtuk, ez a két dal egészen hasonló körülmények között született.

Megtetszett egy népdal, beleéreztem egy hangulatot, ebből lett egy szöveg. Az Úgy szeretlek esetében egy régi versemet alakítottam át a zenei igényekhez, a Vártalaknál azt tűztem ki, hogy írok egy szerelmes verset, egy olyat, amit három gyerek és tizenöt év házasság után lehet írni. Ami nem giccses, nem közhelyes és nem szirupos

– magyarázta, hozzátéve, hogy ez egyébként nehéz, mert problémákról, feszültségről sokkal könnyebb írni, abban már eleve van drámaiság, izgalom. Pozitív hangulatú dalt írni viszont sokkal nehezebb, hiszen nincs benne dráma, így félő, hogy lapos lesz.

A Sambucus – Zsámbéki bodzafesztivál közönségének utóbbitól biztosan nem kell tartania, hiszen a Tárkány Művek kedvelt slágerei hangzanak el péntek este a város történelmi közparkjában, a Zárdakertben. Emellett a rendszerváltásról, a középosztály hamis boldogságáról, elfojtásairól is hallhatunk dalokat, valamint olyan új dalokat is előadnak, amiket még közre sem adtak, de a Szivaroztam című már most slágergyanús.

Június 19-én pedig egy formabontó zenés irodalmi sorozatot indít a zenész Koncertköltészet címmel a Várkert Bazárban. Az első alkalmon Hamvas Béla lesz fókuszban, megidézik a nagy író, filozófus szellemiségét.

– Tizenöt évvel ezelőtt beszippantott Hamvas világa, két évig csak őt olvastam, és szenvedélyesen elkezdett érdekelni a filozófia is. Hamvasból sikerült kiábrándulni, majd végre a helyén kezelni. Ez egy lassú szellemi érlelődés, az est szempontjából egy kiérlelődés – idézte fel Tárkány-Kovács Bálint, aki ezalatt folyamatosan írt olyan dalokat, verseket, amelyek egybezengenek Hamvas gondolataival. Aztán jött az ötlet, hogy ez talán mást is érdekelhet, hogy ezeket a verseket, dalokat akár Hamvas is írhatta volna.

Hamvasnak sok arca van, az életműve hatalmas.

Megtudtuk, hogy az est során A bor filozófiájára fókuszálnak. Megpróbálják megvalósítani azt, amiről az esszé szól: az absztrakt gondolatokat érzéki zenévé formálják, az elvont fogalmakat élményszerűen megtapasztalhatóvá.

Az esten összefonódik a zene és az irodalom, amelyben segítségükre lesz Wunderlich József színművész, akire azért is esett a választásuk, mert kiválóan hegedül, gitározik és énekel, így hamar megtalálták a közös hangot.

Hamvas a csopaki, szigligeti, badacsonyi szőlőhegyekre járt „bormeditálni”, ahogy ő nevezi. Itt fog találkozni a zenészekkel, elkezdődik egy beszélgetés, ismerkedés, folyik a bor, a nótázás, a tánc, Hamvas az írásaiból olvas újdonsült barátainak. És amellett foglal állást, hogy minden gondolkodást az érzékekkel kell kezdeni. Mi is ezt fogjuk tenni, Józsival belekortyolunk az életbe, a borba, a Balatonba, a szerelembe, a zenébe

– avatott be.

A Tárkány Művekre még rengeteg fellépés vár a nyáron. Június 21-én, a Múzeumok éjszakáján Héregen játszanak, július 6-án Nagykanizsán, augusztus 5-én a Tagyon-hegyen, augusztus 16-án a Zempléni fesztiválon, augusztus 26-án pedig a Művészetek Völgyében is fellépnek.