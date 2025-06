Moldvai csángó diszkóbetét és hippihimnusz is szerepel a Chalga új anyagán

„Nekem van egy jó sorom ide”

Zagyva Tamás és Fekete Bori a Művészetek Völgyében 2021-ben (Fotó: Hajzer Anni)

A Chalga nemcsak zeneileg járt be egy erősen népi ihletettségű zenéből egy modern, fúziós felnőttpop világba tartó utat, hanem szövegileg is – a népdalok készen felhasználható, kiérlelt, ám ritkán személyes világa helyett Amíg élek című lemezen inkább az alkotók személyes tapasztalása dominál. Bár zeneileg a fő alkotó, Zagyva Tamás gitáros jegyzi a dalok alapjait,

ez a lemez jóval színesebb szövegírók szempontjából:

a zenekarból Horváth Móni írt több szöveget, és újra az alkotók között van az Erdő, erdő című lemezről már ismert Bornemissza Ádám is – ő egyébként zenei alkotóként is hozzátett az anyaghoz. Persze, nemcsak olyan elejétől a végéig egy üzenetet hordozó számok vannak, mint a Táncolnak a kövek – ez Klímaszorongás Csocsek munkacímen futott –, vagy a Kocsmakeringő, amely modern antiballada az alkoholizmushoz, hanem olyan többszörös ide-oda adogatással, „nekem van egy jó sorom ide” megközelítéssel született dalok is, mint a Fügebor vagy az Esik eső. Nyilván a személyességben benne van az is, hogy ahogy telik az idő, egyre több minden történik az emberrel, és talán ezt a lemezcím foglalja keretbe a legjobban. A személyességhez plusz dimenzió, hogy sokszor férfi ír olyan szöveget, amelyet majd egy nő énekel el, ez természetesen kihívás és izgalmas, megoldandó feleadat is egyben – fogalmazott Zagyva Tamás.

Horváth Móni hozzátette: „az én dalszövegeim úgy születnek, hogy hallgatom a zenei anyagot, és meglep egy hangulat, amiből kikerekedik egy kép”.

A Kocsmakeringőnél egyből egy kocsma zsivaját hallottam ki, és furcsa módon Charlie Jég dupla whisk-vel című dalára asszociáltam. A Kétkeréki egy méhkeréki népdalból kölcsönzött hegedűdallama egyértelműen a biciklizést, a pedáltekerést juttatta eszembe, így adódott a lányszöktetés két keréken ötlete

– árulta el Móni.

Méhkeréki brácsakíséret modern dobgrúvval

Az album a zenekar eddigi lemezein kiérlelt világa mellett zeneileg is jelentősen személyesebb lett, több olyan zenei elem került bele a modern popzene eszköztárából, amely eddig nem, és amelyek a zenekar kedvencei amúgy. Az is kiderült, hogy kifejezetten sok népzenei elem, feldolgozás van a lemezen, jóval több mint az előzőn.

– Egy méhkeréki brácsakíséret modern dobgrúvval olyan, mint egy kortárs popzenei elem, nem tűnik sem népiesnek, sem egzotikusnak. Mindenképpen elmozdulás hallható a Balkán irányából a magyar vagy magyarországi népzene irányába, és a trükkös, tört ritmusos, agyas groove-ok helyett a daloké a főszerep. Nagy szerep jut a többszólamú éneknek, erre az előző lemezen talált rá a zenekar, és ez itt is központi elem

– mondta el Zagyva Tamás.

A Chalga az Amíg élek tíz dalát a Pannónia Stúdióban vette fel, ahol a Voltam én című dalhoz a werkvideót is készítették. Az albumon az együttes felállása, azaz Fekete Bori (ének), Horváth Móni (szaxofonok, kaval, fuvola, ének), Kuczera Barbara (hegedű, ének), Takács Szabolcs (basszusgitár, bőgő), Szegő Dávid (dob, ütőhangszerek), Zagyva Tamás (gitár) mellett egy dalban Babcsán Bence (szaxofon) játéka is hallható.