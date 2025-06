Fesztiválhangulatot őrzött meg a képernyő

Novák Emil, a Magyar Filmakadémia elnöke kiemelte, hogy mintegy 200 film közül választották ki a fesztivál 22 kategóriájának nomináltjait, ami azt mutatja, milyen sokoldalú alkotókkal büszkélkedhet a magyar filmgyártás. Idén is ötfős szakmai zsűri díjazta a versenyben lévő filmeket és alkotóikat. A gála legnagyobb nyertese a Hogyan tudnék élni nélküled? című film lett, amely nemcsak a legjobb játékfilm díját hozta el, hanem több alkotóját is díjazták: Kirády Attilát a legjobb producerként, Tőzsér Attilát a legjobb hangmérnökként, valamint Kovács Zoltánt a legjobb vágóként.

A Hogyan tudnék élni nélküled? vitte el a legtöbb díjat a fesztivál során Fotó: Ember Márk Facebook-oldala

Amerre jár, nagy zajt csinál

A kiindulópontot jelentő Demjén-slágerek köré Kormos Anett és Goda Krisztina írta meg a napjainkban és 1994-ben játszódó, felejthetetlen balatoni nyár humoros, romantikus történetét. A filmben a fiatalság, a zene, a humor és a balatoni nyár magával ragadó hangulata uralja a vásznat. Kirády Attila producer abban az első perctől biztos volt, hogy olyan látványos, szórakoztató és műfaját tekintve hiánypótló produkciót szeretne tető alá hozni, aminek az alapját az egyik közkedvelt hazai énekes vagy együttes életművére építi.

A forgatást több hónapos intenzív felkészítés előzte meg, ami részben a Demjén-dalok professzionális elsajátításából, részben rengeteg táncpróbából állt. A filmben Túri Lajos Péter táncművész-koreográfusnak és csapatának köszönhetően több látványosan koreografált, sok szereplős táncos jelenet is helyet kapott: több száz táncossal, változatos helyszíneken – a vasútállomástól a Balaton-partig.

Főszerepben a győztesek

A tévéfilmek mezőnyében az Ők tudják, mi a szerelem bizonyult a legerősebbnek. Hubay Miklós azonos című színdarabja 1864-ben, a franciaországi Lyonban játszódik. Hector Berlioz romantikus zeneszerző szerelmi történetén keresztül arra világít rá, hogy vannak, akik még életük alkonyán sem mondanak le vágyaikról. A főszereplő egy utolsó romantikus lépésre készül: megszöktetné gyerekkori szerelmét, a már nagymamakorba lépett, tisztes kispolgári életet élő Estellát. A cselekmény időtlen kérdést vet fel: létezik-e örök szerelem, és ha igen, érdemes-e mindent kockára tenni érte? A kivételes alkotásban Udvaros Dorottya és Blaskó Péter formálja meg a különleges párt. Ezért a szerepéért Blaskó Péter a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat is megkapta.

A női főszereplők közül a Csendes éj című drámában nyújtott kiemelkedő alakításáért Molnár Piroska érdemelte ki az elismerést. A Dettre Gábor által rendezett film egyetlen éjszaka történetét meséli el. Egy fiatal fiú és egy idős asszony véletlenül találkoznak karácsony éjjel. Titkokkal teli életük sötét felhői mögül, számukra is váratlanul előtör a Nap: a fiúnak anyát, az asszonynak gyermeket hoz a kilátástalannak induló szenteste. A kamaradráma igazi jutalomjáték a két főszereplőnek, az Indul a bakterház, a Csinibaba, a Munkaügyek vagy a Keresztanyu révén megszeretett Molnár Piroskának és az Egynyári kalandban, a Terápiában vagy a Larryben lenyűgöző alakítást nyújtó Vilmányi Benettnek.

A csendes hősök története vitte a díjat

A tévésorozatok kategóriájában a S.E.R.E.G. érdemelte ki a díjat. A 6 epizódos, katonai tematikájú széria egy apa-fiú konfliktus és egy missziós bosszúhadjárat története arról, hogyan lehet a saját határainkat túllépve teljesíteni, egy csapatot egységgé kovácsolni és különbséget tenni a valódi jó és rossz között. A cím egyébként egy mozaikszó: a Szolgálat, Erény, Rend, Erkölcs és Gondviselés szavakból áll össze. A sorozat a Magyar Honvédség bevonásával készül a Megafilm (Tündérkert, Hacktion) gyártásában. A rendező Dombrovszky Linda, a forgatókönyvírója pedig az Elk*rtuk forgatókönyvét is jegyző Benda Balázs.

Véletlenül írtam egy könyvet – A legjobb rendezés díjazottja

A legjobb rendezőnek Lakos Nórát választották, aki a Véletlenül írtam egy könyvet című magyar élőszereplős családi filmet készítette. Az egész családnak szóló, hiánypótló mozifilm bebizonyította, hogy ma is lehet igazán sikeres magyar filmet készíteni a fiatal közönségnek és a teljes családnak. „A film példát mutat arra, hogyan lehet az írás, a kreativitás az önkifejezés és az érzelmi feldolgozás eszköze. Ez különösen fontos abban a korban, amikor a gyerekek még nem mindig tudják saját szavakkal elmondani, mi zajlik bennük.”

A legjobb forgatókönyvért Nagy Anikó Máriát és Lukácsy Györgyöt díjazták az 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója című romantikus történelmi alkotásért. Dévényi Zoltán két film – a Lepattanó és a Ványa bácsi – Buborékkeringő – operatőreként nyerte el a legjobb operatőr címet.

A nézők koronázták meg: Királytalálkozó a kedvenc

A közönségdíjat a Királytalálkozó című film kapta, amely Pozsgai Zsolt rendező új tévéfilmje. A királytalálkozó című film azt a történelmi eseményt dolgozza fel, amikor Károly Róbert 1335-ben találkozóra hívta a lengyel és a cseh királyt, valamint a fejedelemségek vezetőit, hogy szövetséget kössenek a nyugati gazdasági és politikai túlsúly ellensúlyozása érdekében.

Fesztiválhangulat a képernyőn

A díjátadót élőben az M5 képernyőjén is figyelemmel lehetett kísérni. „Igazi fesztiválhangulatban telt el az elmúlt négy nap, jó volt látni a közönség soraiban több generációt, akiket a film szeretete hozott össze” – emelte ki köszöntőjében Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke. Mint elmondta, a magyar filmek egyre több nézőt érnek el: a Hogyan tudnék élni nélküled? nézettsége a határon túliakkal egyesítve az egymillióhoz közelít, majd a Hunyadi-sorozatról adott tájékoztatást – ezt az alkotást a televízióban és streamingfelületeken szintén csaknem egymillióan látták és a szomszédos országok mellett Németországban, Ausztriában, Olaszországban, sőt Törökországban is érdeklődnek a produkció iránt. A dokumentumfilmek között A nemzet aranyai is nézőcsúcsot hozott, a Véletlenül írtam egy könyvet pedig a családi és ifjúsági filmeket tette újra népszerűvé.

Több generáció ült együtt a vetítéseken, bizonyítva, hogy a film nyelvén keresztül nemcsak történeteket, de embereket is össze lehet kapcsolni. A Svenk kamerája megörökítette ezt a különleges hangulatot: a vörös szőnyeges bevonulásoktól kezdve a díjátadó érzelmes pillanatain át egészen a háttérbeszélgetésekig, ahol alkotók vallottak szenvedélyükről és munkájuk kihívásairól.

A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 12:30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés pedig vasárnap 7.30-tól látható.

A Magyar Mozgókép Díjak átadása előtti, a vörös szőnyegen zajlott exkluzív pillanatokat már most meg lehet nézni a Svenk műsorelőzeteséből.

Borítókép: A díjazottak a MOZ.GO Magyar mozgókép-fesztivál díjátadó gáláján a Balatonfüred Kongresszusi Központban (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)