Felgyújtottak egy izraeli fegyvergyárat Csehországban – ez lehet az ország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye

86 éves korában meghalt Chuck Norris: a hírt hivatalosan is megerősítette a sztár családja + Galéria

Rövid, családi közleményben erősítették meg, hogy elhunyt a legendás harcművész és akciófilmsztár, aki békében, szerettei körében távozott.

2026. 03. 20. 15:14
Forrás: Archives du 7eme Art
A család hivatalosan is megerősítette, hogy 86 éves korában elhunyt Chuck Norris. A közlés szerint a színész csütörtök reggel, Hawaii-on hunyt el, szerettei körében. A halál körülményeit nem hozták nyilvánosságra.

Chuck Norris makes a presentation during Baptista Aid charity event on Nov 24, 2018 at Papp László Arena in Budapest, Hungary. (Photo by Robert Szaniszló/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Chuck Norris, a VHS-korszak halhatatlan hőse

Halálát megelőzően már érkeztek aggasztó hírek az állapotáról: a TMZ információi szerint a színészt nem sokkal korábban kórházba szállították Hawaiin egy ismeretlen eredetű orvosi vészhelyzet miatt. A portál úgy tudta, hogy az események gyorsan történhettek, mivel Norris előző nap még Kauai szigetén edzett, jókedvű volt és viccelődött is egy barátjával folytatott telefonbeszélgetés során.

Norris a ’80-as évek akciófilmjeinek ikonikus alakja volt, a VHS-korszak egyik meghatározó hőse. Legikonikusabb akciófilmjei közé tartozik a Delta kommandó és az Ütközetben eltűnt, amelyekben az egyszemélyes hadseregként fellépő, rendíthetetlen igazságosztó figuráját formálta meg. 

Ezek a filmek különösen Kelet-Európában és Magyarországon értek el kultikus státuszt, a 80-as, 90-es évek videókazettás korszakában, amikor a nyugati akciófilmek még szűkebb csatornákon, gyakran szörnyű minőségben, de annál nagyobb hatással jutottak el a közönséghez.

Karaktere egyszerre testesítette meg az amerikai akcióhős ideálját és a harcművészeti fegyelmet: kevés beszéd, határozott fellépés, látványos közelharc és erkölcsi egyértelműség jellemezte. Ezt az imázst erősítette később a Walker, a texasi kopó című sorozatban is, amelyben már egyfajta modern westernhősként jelent meg.

Chuck Norris később egy sokkal váratlanabb módon is popkulturális ikonná vált: az internetes Chuck Norris-viccek, illetve mémek révén. A színész nem utasította el a jelenséget, több interjúban is úgy nyilatkozott, hogy szórakoztatónak tartja a róla szóló túlzó történeteket.

Ennek köszönhető az is, hogy a sztárnak már többször keltették halálhírét, a mostani hír azonban már sajnos nem csak egy trükkös médiahack.

Chuck Norris magánéletében visszafogottabb életet élt, különösen azután, hogy a 2010-es években visszavonult filmezéstől, utolsó jelentősebb szerepét a The Expendables – A feláldozhatók második részében kapta, Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone oldalán.

A sztár kétszer nősült és öt gyermeke született. Második feleségével, Gena O'Kelley-jel hosszú évekig élt együtt, és gyakran közösen vállaltak nyilvános szerepléseket, jótékonysági ügyekben is, pár évvel ezelőtt Budapestre is ellátogattak, ahol a sztár dicsérte a magyar fővárost, és Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott.

Chuck Norris és felesége több alkalommal kapcsolódott magyar kezdeményezésekhez is: videóüzenetben buzdítottak adakozásra a közmédia „Jónak lenni jó!” kampányában, támogatva a Tábitha Gyermekhospice Házat és egy új intézmény felépítését. A színész még magyarul is megszólalt az üzenetben, és egy ikonikus cowboykalapját is felajánlotta jótékonysági árverésre, de nem ez volt az első alkalom, hogy támogatta a kezdeményezést, korábban, 2021-ben is felajánlott egy dedikált könyvet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu