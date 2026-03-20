86 éves korában meghalt Chuck Norris: a hírt hivatalosan is megerősítette a sztár családja + Galéria

A család hivatalosan is megerősítette, hogy 86 éves korában elhunyt Chuck Norris. A közlés szerint a színész csütörtök reggel, Hawaii-on hunyt el, szerettei körében. A halál körülményeit nem hozták nyilvánosságra.

Chuck Norris, a VHS-korszak halhatatlan hőse

Halálát megelőzően már érkeztek aggasztó hírek az állapotáról: a TMZ információi szerint a színészt nem sokkal korábban kórházba szállították Hawaiin egy ismeretlen eredetű orvosi vészhelyzet miatt. A portál úgy tudta, hogy az események gyorsan történhettek, mivel Norris előző nap még Kauai szigetén edzett, jókedvű volt és viccelődött is egy barátjával folytatott telefonbeszélgetés során.

Norris a ’80-as évek akciófilmjeinek ikonikus alakja volt, a VHS-korszak egyik meghatározó hőse. Legikonikusabb akciófilmjei közé tartozik a Delta kommandó és az Ütközetben eltűnt, amelyekben az egyszemélyes hadseregként fellépő, rendíthetetlen igazságosztó figuráját formálta meg.

Ezek a filmek különösen Kelet-Európában és Magyarországon értek el kultikus státuszt, a 80-as, 90-es évek videókazettás korszakában, amikor a nyugati akciófilmek még szűkebb csatornákon, gyakran szörnyű minőségben, de annál nagyobb hatással jutottak el a közönséghez.

Karaktere egyszerre testesítette meg az amerikai akcióhős ideálját és a harcművészeti fegyelmet: kevés beszéd, határozott fellépés, látványos közelharc és erkölcsi egyértelműség jellemezte. Ezt az imázst erősítette később a Walker, a texasi kopó című sorozatban is, amelyben már egyfajta modern westernhősként jelent meg.

Chuck Norris később egy sokkal váratlanabb módon is popkulturális ikonná vált: az internetes Chuck Norris-viccek, illetve mémek révén. A színész nem utasította el a jelenséget, több interjúban is úgy nyilatkozott, hogy szórakoztatónak tartja a róla szóló túlzó történeteket.