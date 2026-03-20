K-pop sztárok életnagyságban az MVM Budapest Comic Conon

A koreai popkultúra, K-pop is hangsúlyos szerepet kap a 2026-os MVM Budapest Comic Con programjai között. Március 21–22-én az esemény Asia Flow részlegén a Koreai Kulturális Központ együttműködésével különleges kiállítás és programok várják a látogatókat, központi elemként a Dark Moon univerzumát bemutató tárlattal.

2026. 03. 20. 16:40
A tárlat egy látványos popkulturális utazásra hív Fotó: Hirling Bálint
A digitális képregény – vagyis a webtoon, amely kifejezetten telefonra és tabletre tervezett, vertikálisan görgethető online képregényformátum – világszerte hatalmas népszerűségnek örvend. A Dark Moon történetei eddig több mint 200 millió olvasót értek el, ami jól mutatja, milyen szorosan kapcsolódik össze a K-pop rajongói kultúra és az online képregények világa.

Összekapcsolódik a a K-pop rajongói kultúra és az online képregények világa


Vámpírok, K-pop és egy titokzatos akadémia 

 

A Dark Moon: The Blood Altar című koreai fantasy webtoon a HYBE egyik kiemelt, több platformon építkező kreatív projektje. A globális sikereket elért K-pop csapat, az ENHYPEN mögött álló vállalat a történettel a hagyományos zenei promóción túlmutató, többrétegű narratív univerzumot hozott létre.

 A karakterek az ENHYPEN tagjai által inspirált figurákra épülnek, a történet vizuális világa pedig szorosan kapcsolódik a zenekar videoklipjeinek motívumaihoz és esztétikájához. A projekt nemzetközi sikerét jelzi, hogy a Dark Moon univerzuma az idei évben animációs sorozatként is életre kelt egy dél-koreai–japán koprodukcióban. A webtoonból animációvá bővülő történet jól példázza a HYBE stratégiáját: a K-pop előadókat olyan sokoldalú kulturális ikonokká formálni, amelyek a zene mellett különböző médiaplatformokon – képregényekben, animációkban és digitális történetmesélésben – is új életre kelnek.

Az esemény látogatói a kiállításon életnagyságú grafikákkal, eredeti webtoon-illusztrációkkal és részletgazdag karakterdizájnokkal találkozhatnak, amelyek szó szerint életre keltik a Dark Moon univerzumát. A rajongók közös fotókat is készíthetnek a karakterekkel – mintha kedvenc K-pop sztárjaikkal állnának egy képen –, miközben a standon felcsendülő ikonikus zenék tovább erősítik az élményt, megteremtve azt a hangulatot, amely a Dark Moon világát inspirálta. 

A tárlat így egy látványos popkulturális utazásra hív: egy olyan különleges világba, ahol a K-pop energiája, a webtoonok vizuális világa és a fantasy történetmesélés találkozik. Az installációk és monumentális grafikák között sétálva a rajongók könnyen úgy érezhetik, mintha maguk is beléptek volna a Dark Moon történetébe.
A kiállításhoz kapcsolódva naponta több alkalommal vezetett tárlatvezetést tartanak, emellett a színpadon egy külön előadás is helyet kap, amely bemutatja a webtoonok univerzumát és azt, miként kapcsolódik össze a K-pop zenei világa a képregényes történetmeséléssel.
A rendezvényen a Koreai Kulturális Központ munkatársai is várják az érdeklődőket, ahol a látogatók közelebbről is megismerhetik a koreai kultúrát és a közelgő programokat. A standnál nemcsak információval, hanem inspiráló történetekkel és érdekességekkel is készülnek.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekCsehország

Már Csehországban is…

Bayer Zsolt avatarja

Senki nincs biztonságban?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
