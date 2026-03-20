K-pop sztárok életnagyságban az MVM Budapest Comic Conon

A digitális képregény – vagyis a webtoon, amely kifejezetten telefonra és tabletre tervezett, vertikálisan görgethető online képregényformátum – világszerte hatalmas népszerűségnek örvend. A Dark Moon történetei eddig több mint 200 millió olvasót értek el, ami jól mutatja, milyen szorosan kapcsolódik össze a K-pop rajongói kultúra és az online képregények világa.

Összekapcsolódik a a K-pop rajongói kultúra és az online képregények világa (Fotó: Hirling Bálint)



Vámpírok, K-pop és egy titokzatos akadémia

A Dark Moon: The Blood Altar című koreai fantasy webtoon a HYBE egyik kiemelt, több platformon építkező kreatív projektje. A globális sikereket elért K-pop csapat, az ENHYPEN mögött álló vállalat a történettel a hagyományos zenei promóción túlmutató, többrétegű narratív univerzumot hozott létre.

A karakterek az ENHYPEN tagjai által inspirált figurákra épülnek, a történet vizuális világa pedig szorosan kapcsolódik a zenekar videoklipjeinek motívumaihoz és esztétikájához. A projekt nemzetközi sikerét jelzi, hogy a Dark Moon univerzuma az idei évben animációs sorozatként is életre kelt egy dél-koreai–japán koprodukcióban. A webtoonból animációvá bővülő történet jól példázza a HYBE stratégiáját: a K-pop előadókat olyan sokoldalú kulturális ikonokká formálni, amelyek a zene mellett különböző médiaplatformokon – képregényekben, animációkban és digitális történetmesélésben – is új életre kelnek.

Az esemény látogatói a kiállításon életnagyságú grafikákkal, eredeti webtoon-illusztrációkkal és részletgazdag karakterdizájnokkal találkozhatnak, amelyek szó szerint életre keltik a Dark Moon univerzumát. A rajongók közös fotókat is készíthetnek a karakterekkel – mintha kedvenc K-pop sztárjaikkal állnának egy képen –, miközben a standon felcsendülő ikonikus zenék tovább erősítik az élményt, megteremtve azt a hangulatot, amely a Dark Moon világát inspirálta.

A tárlat így egy látványos popkulturális utazásra hív: egy olyan különleges világba, ahol a K-pop energiája, a webtoonok vizuális világa és a fantasy történetmesélés találkozik. Az installációk és monumentális grafikák között sétálva a rajongók könnyen úgy érezhetik, mintha maguk is beléptek volna a Dark Moon történetébe.

A kiállításhoz kapcsolódva naponta több alkalommal vezetett tárlatvezetést tartanak, emellett a színpadon egy külön előadás is helyet kap, amely bemutatja a webtoonok univerzumát és azt, miként kapcsolódik össze a K-pop zenei világa a képregényes történetmeséléssel.

A rendezvényen a Koreai Kulturális Központ munkatársai is várják az érdeklődőket, ahol a látogatók közelebbről is megismerhetik a koreai kultúrát és a közelgő programokat. A standnál nemcsak információval, hanem inspiráló történetekkel és érdekességekkel is készülnek.