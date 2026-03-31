Elhunyt Örkény István özvegye, Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg

A Vígszínház egykori dramaturgiai vezetője, a Színházi Dramaturgok Céhének volt elnöke, Örkény István író özvegye kedden halt meg.

Érdemei írói nemzedékek színpadra segítésében, generációk szakmai tanításában és Örkény István életművének gondozásában elévülhetetlenek

– búcsúzott a társulat közeli barátjától az Örkény Színház.

Radnóti Zsuzsa 89 éves volt

Radnóti Zsuzsa az ELTE bölcsészkarának magyar–német szakán szerzett diplomát. 1963-tól a Vígszínház dramaturgja volt, majd a dramaturgia vezetőjeként nagy szerepe volt az új magyar dráma 1970-es évekbeli kibontakozásában. 2009-ben megvált a színháztól, azóta vendégdramaturgként járt vissza.

A magyar drámairodalom új vonulatával, főként Füst Milán életművével foglalkozott. Örkény István felesége volt, s az író halála óta az életmű gondozója. Tevékeny részt vállalt a színházi élet szervezésében, a fiatal tehetségek felfedezésében: a zalaegerszegi Nyílt Fórum, valamint a Radnóti Miklós Színház Nyílt Műhelyének alapítója volt. 2013 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt.

Fő művei között van a Cselekvés-nosztalgia (1985), a Mellékszereplők kora: Magyar drámák a nyolcvanas években (1991), A próféta színháza (Füst Milán színházáról, 1993), a Lázadó dramaturgiák (magyar drámaírók portréi, 2003) és a Megmozdult irodalom (2021).