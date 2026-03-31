VígszínházRadnóti ZsuzsaÖrkény Színházörkény istván

Elhunyt Örkény István özvegye, Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, kulturális mecénás, Örkény István özvegye 88 éves volt. Halálhírét családja közölte. Radnóti Zsuzsa nevéhez fűződik a Kortárs Magyar Dráma Díj megalapítása.

2026. 03. 31. 19:03
Forrás: Radnóti Zsuzsa (Fotó: Szkárossy Zsuzsa)
Forrás: Radnóti Zsuzsa (Fotó: Szkárossy Zsuzsa)
A Vígszínház egykori dramaturgiai vezetője, a Színházi Dramaturgok Céhének volt elnöke, Örkény István író özvegye kedden halt meg.

Érdemei írói nemzedékek színpadra segítésében, generációk szakmai tanításában és Örkény István életművének gondozásában elévülhetetlenek

búcsúzott a társulat közeli barátjától az Örkény Színház.

 

Radnóti Zsuzsa 89 éves volt

Radnóti Zsuzsa az ELTE bölcsészkarának magyar–német szakán szerzett diplomát. 1963-tól a Vígszínház dramaturgja volt, majd a dramaturgia vezetőjeként nagy szerepe volt az új magyar dráma 1970-es évekbeli kibontakozásában. 2009-ben megvált a színháztól, azóta vendégdramaturgként járt vissza.

A magyar drámairodalom új vonulatával, főként Füst Milán életművével foglalkozott. Örkény István felesége volt, s az író halála óta az életmű gondozója. Tevékeny részt vállalt a színházi élet szervezésében, a fiatal tehetségek felfedezésében: a zalaegerszegi Nyílt Fórum, valamint a Radnóti Miklós Színház Nyílt Műhelyének alapítója volt. 2013 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt.

Fő művei között van a Cselekvés-nosztalgia (1985), a Mellékszereplők kora: Magyar drámák a nyolcvanas években (1991), A próféta színháza (Füst Milán színházáról, 1993), a Lázadó dramaturgiák (magyar drámaírók portréi, 2003) és a Megmozdult irodalom (2021).

 

1980-ban Jászai Mari-díjat, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2002-ben a Pro Cultura Urbis díjat vehette át. 2003-ban érdemes művész lett, 2009-ben Hevesi Sándor-díjjal jutalmazták. 2013-ban ő volt a Krisztina-díj kitüntetettje. 2017-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, megkapta a Vígszínház Harsányi Zsolt Emlékdíját, valamint a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját. 2019-ben Hazám-díjjal tüntették ki, ugyanebben az évben megalapította a Kortárs Magyar Dráma-díjat, amelyet évente adnak át.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu