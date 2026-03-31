Elhunyt Örkény István özvegye, Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg

A Vígszínház egykori dramaturgiai vezetője, a Színházi Dramaturgok Céhének volt elnöke, Örkény István író özvegye kedden halt meg.
Érdemei írói nemzedékek színpadra segítésében, generációk szakmai tanításában és Örkény István életművének gondozásában elévülhetetlenek
– búcsúzott a társulat közeli barátjától az Örkény Színház.
Radnóti Zsuzsa 89 éves volt
Radnóti Zsuzsa az ELTE bölcsészkarának magyar–német szakán szerzett diplomát. 1963-tól a Vígszínház dramaturgja volt, majd a dramaturgia vezetőjeként nagy szerepe volt az új magyar dráma 1970-es évekbeli kibontakozásában. 2009-ben megvált a színháztól, azóta vendégdramaturgként járt vissza.
A magyar drámairodalom új vonulatával, főként Füst Milán életművével foglalkozott. Örkény István felesége volt, s az író halála óta az életmű gondozója. Tevékeny részt vállalt a színházi élet szervezésében, a fiatal tehetségek felfedezésében: a zalaegerszegi Nyílt Fórum, valamint a Radnóti Miklós Színház Nyílt Műhelyének alapítója volt. 2013 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt.
Fő művei között van a Cselekvés-nosztalgia (1985), a Mellékszereplők kora: Magyar drámák a nyolcvanas években (1991), A próféta színháza (Füst Milán színházáról, 1993), a Lázadó dramaturgiák (magyar drámaírók portréi, 2003) és a Megmozdult irodalom (2021).
1980-ban Jászai Mari-díjat, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2002-ben a Pro Cultura Urbis díjat vehette át. 2003-ban érdemes művész lett, 2009-ben Hevesi Sándor-díjjal jutalmazták. 2013-ban ő volt a Krisztina-díj kitüntetettje. 2017-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, megkapta a Vígszínház Harsányi Zsolt Emlékdíját, valamint a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját. 2019-ben Hazám-díjjal tüntették ki, ugyanebben az évben megalapította a Kortárs Magyar Dráma-díjat, amelyet évente adnak át.
