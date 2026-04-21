Rendkívüli

Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

erkel színházshowelőadás

Fergeteges szezonzáróval készül az Erkel Színház

Május 2-án nagyszabású szezonzáróval készül az Erkel, megidézve a musicalek otthonaként megújult színház első évadának legnagyobb élményeit, bepillantva a következő színházi szezon terveibe is. Az Erkel Extra Season Show keretében hallhatók lesznek a sorra telt házas előadások legnagyobb slágerei, a következő évad új bemutatóinak dalai, és lehull a lepel a Wicked musical Szegedi Szabadtéri szereposztásáról is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 16:09
Forrás: Erkel Színház
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar musicaljátszás új fellegváraként újjászületett Erkel Színház május 2-án egy nagyszabású műsorral tesz pontot az első, minden várakozást felülmúló szezonja végére. A látványos előadás bőven tartogat meglepetéseket, a közönséget is bevonó játékokat, és színpadra lép – az Erkel népszerű művészei mellett – egy nemzetközi sztár, Stéphanie Schlesser is. 

A legmerészebb álmainkat is felülmúlta az induló évadunk fogadtatása 

– mondta Szente Vajk. Az Erkel Színház vezetője hozzátette: a telt házas előadásaik, a 101 százalékos jegyértékesítési arányuk, a május végére megérkező 250 000-dik látogatójuk a közönség hatalmas szeretetét és igényét mutatja az általuk képviselt és szeretett műfaj, a korosztályokon átívelő musical iránt. 

Az Erkel Extra Season Show egy hatalmas köszönet a közönségünk szeretetéért és azért a bizalomért, ami már a jövő évadunk iránti érdeklődésben is megmutatkozik

 – tette hozzá az igazgató.

Május 2-án tehát érkeznek majd A trón, az Elisabeth, az Apáca-show, az Álomutazó, a Hogyan tudnék…, a Rebecca legnagyobb dalai, ízelítőt kapunk az Erkel nyári turnéján, idén számos vidéki városban felbukkanó Anconai szerelmesek előadásból, és elképesztő dallamokat hallgathatunk a Wicked musicalből is. 

 

A fellépők közt ott lesz Auksz Éva, Braga Nikita, Brasch Bence, Csobot Adél, Cseh Dávid Péter, Ember Márk, Fejszés Attila, Feke Pál, Járai Máté, Kovács Gyopár, Malek Andrea, Náray Erika, Pásztor Virág, Peller Anna, Péntek Fanni, Puskás Péter, Stéphanie Schlesser, Tóth Angelika, Vágó Zsuzsi, Veréb Tamás, valamint a színház tánckara és az Erkel Ensemble. Az Erkel Extra Season Show két házigazdája Csobot Adél és Puskás Péter lesz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
