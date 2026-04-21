Fergeteges szezonzáróval készül az Erkel Színház

A magyar musicaljátszás új fellegváraként újjászületett Erkel Színház május 2-án egy nagyszabású műsorral tesz pontot az első, minden várakozást felülmúló szezonja végére. A látványos előadás bőven tartogat meglepetéseket, a közönséget is bevonó játékokat, és színpadra lép – az Erkel népszerű művészei mellett – egy nemzetközi sztár, Stéphanie Schlesser is.

A legmerészebb álmainkat is felülmúlta az induló évadunk fogadtatása

– mondta Szente Vajk. Az Erkel Színház vezetője hozzátette: a telt házas előadásaik, a 101 százalékos jegyértékesítési arányuk, a május végére megérkező 250 000-dik látogatójuk a közönség hatalmas szeretetét és igényét mutatja az általuk képviselt és szeretett műfaj, a korosztályokon átívelő musical iránt.

Az Erkel Extra Season Show egy hatalmas köszönet a közönségünk szeretetéért és azért a bizalomért, ami már a jövő évadunk iránti érdeklődésben is megmutatkozik

– tette hozzá az igazgató.

Május 2-án tehát érkeznek majd A trón, az Elisabeth, az Apáca-show, az Álomutazó, a Hogyan tudnék…, a Rebecca legnagyobb dalai, ízelítőt kapunk az Erkel nyári turnéján, idén számos vidéki városban felbukkanó Anconai szerelmesek előadásból, és elképesztő dallamokat hallgathatunk a Wicked musicalből is.

A fellépők közt ott lesz Auksz Éva, Braga Nikita, Brasch Bence, Csobot Adél, Cseh Dávid Péter, Ember Márk, Fejszés Attila, Feke Pál, Járai Máté, Kovács Gyopár, Malek Andrea, Náray Erika, Pásztor Virág, Peller Anna, Péntek Fanni, Puskás Péter, Stéphanie Schlesser, Tóth Angelika, Vágó Zsuzsi, Veréb Tamás, valamint a színház tánckara és az Erkel Ensemble. Az Erkel Extra Season Show két házigazdája Csobot Adél és Puskás Péter lesz.