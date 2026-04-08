Rendkívüli

Trump elérte a célját, kéthetes tűzszünet jön Iránban, megnyílik a Hormuzi-szoros

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
RebeccaErkel Színházmusicalpremier

Múlt és szenvedély lángjai – Rebecca az Erkel színpadán

Az újjáalakult Erkel Színház 2025/26-os évadának hatodik, egyben utolsó premierjét láthattuk: a Rebecca egyenesen lenyűgözte a közönséget. Daphne du Maurier világhírű regényének – magyarul A Manderley-ház asszonya – színpadi adaptációja Lévay Szilveszter és Michael Kunze monumentális musicaljén keresztül vált elevenné. Manderley titokzatos világa, ahol a múlt árnyai sosem pihennek, szinte beszippantotta a nézőt. A Rebecca musical látványos díszletei, magával ragadó zenéje, drámai fordulatai és fülbemászó dallamai keltették életre a szereplők mélyen eltemetett titkait.

Bényei Adrienn
2026. 04. 08. 5:45
Malek Andrea Mrs. Danvers alakítása az érzelmi megszállottság tragikumát emeli ki Fotó: Erkel Színház/Kaszner Nikolett
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Rebecca-történet Alfred Hitchcock Oscar-díjas filmjéből is ismerős lehet, majd a német nyelvű musical aratott nagy sikert. Az utóbbi magyarországi bemutatója 2010-ben volt a Budapesti Operettszínházban, majd 2024-ben a Szegedi Szabadtéri Játékok mutatta be újra. Mindkettőt Béres Attila rendezte, akárcsak most, az Erkel színpadán, de itt egészen új dimenziókkal gazdagodott a darab. A Rebecca nem pusztán romantikus történet, hanem sűrű szövésű, szinte megoldhatatlannak tűnő krimi, amelynek minden rétege újabb és újabb kérdéseket vetett fel.

Rebecca
Kovács Gyopár „Én” és Brasch Bence Maxim szerepében a Rebecca egyik jelenetében. Fotó: Erkel Színház/Kaszner Nikolett

A Rebecca egy érzelmi utazás

Már az első jelenetekben magával ragadta a nézőt a Monte-Carlóban induló cselekmény: a névtelen fiatal lány és a titokzatos Maxim de Winter találkozása, majd gyors házassága egy olyan világ kapuját nyitja meg, ahol a múlt nem múlt el, csupán rejtőzködik. Manderley, a legendás birtok az előadás valódi főszereplőjévé válik. Horesnyi Balázs díszletei, Velich Rita jelmezei és Madarász János látványvilága különös atmoszférát teremt: a ház szinte lélegzik, figyel, és emlékezik.

A térben minden Rebecca, az egykori úrnő jelenlétét idézi, még akkor is, amikor egyetlen szó sem esik róla. E fojtogató légkörű, mégis lenyűgöző világ megjelenítése a produkció egyik nagy erénye.

 Béres Attila rendezése érzékenyen egyensúlyoz a prózai színház és a musical műfaji sajátosságai között. Nem engedi, hogy a látvány vagy a zene öncélúvá váljon: minden a történet szolgálatában áll. A karakterek kidolgozottsága külön figyelmet érdemel, hiszen a darab egyik legnagyobb kihívása éppen az, hogy a jól ismert regényalakok színpadon is hús-vér figurákká váljanak.

Kovács Gyopár a névtelenségbe burkolózó „Én” szerepében hiteles fejlődési ívet jár be: a kezdeti bizonytalanságtól a belső erő megtalálásáig vezető út minden állomása jól érzékelhető. Maxim de Winter alakját Béres Attila rendező a magyarországi ősbemutató idején arisztokratikusnak, rendkívül zárkózottnak képzelte el. Az Erkel Színház verziójában Brasch Bence Maximja érzékenyebb és emberközelibb a megszokottnál, ami új megvilágításba helyezi a karakter vívódását. Kettejük viszonya nem pusztán romantikus, hanem mélyen emberi és esendő. 

Az este egyik legnagyobb ereje Malek Andrea Mrs. Danvers-alakítása. Nem a hideg, számító gonoszság felől közelít, hanem az érzelmi megszállottság tragikumát emeli ki. Játéka finoman árnyalt, minden gesztusa mögött ott lüktet a veszteség és a torz hűség elhunyt úrnője iránt.  Erőteljes szólóit nagy tapssal jutalmazta a  közönség.

A darab intrikusai sajátos színt adnak a történetnek. Udvaros Dorottya a közönséges, nagyvilági Mrs. Van Hopperként elegáns iróniával és pontos karakterérzékkel teremti meg a figura társadalmi karikatúráját, Veréb Tamás Jack Fawell szerepében pedig a tenyérbe mászó stílusú gonoszt alakítja lenyűgözően. Vágó Bernadett és Fejszés Attila egységesen erősítik a produkció egészét. 

A zene külön fejezetet érdemel. Lévay Szilveszter partitúrája messze áll a könnyed musicalhangzástól: komplex, filmszerű zenei szövet, amely folyamatos feszültséget teremt. A dallamok nem csupán kísérik, hanem alakítják is a történetet, a visszatérő motívumok pedig szinte észrevétlenül építik fel a drámai csúcspontokat.

A Rebecca az Erkel Színház színpadán nem csupán látványos produkció, hanem valódi érzelmi utazás. A félelem, a szenvedély, a féltékenység és a bűntudat egymásba fonódó szálai végül egy katartikus végkifejletben teljesednek ki. 

A múlt szó szerint lángba borul, hogy helyet adjon valami újnak és tisztábbnak.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekválasztás

Se alku, se licit

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Ha Magyar Péterre adod a voksodat, a nemzet halálára szavazol.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu