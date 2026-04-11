költészet napjajózsef attilaa magyar költészet napja

Megzenésített költészet – 5 dal József Attila verseiből

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, azaz április 11-én ünnepeljük. A költőzseni versei a magyar zenei élet legnépszerűbb feldolgozásai közé tartoznak, a klasszikus megzenésítésektől a modern pop- és rockzenei adaptációkig számos műfajban fellelhetők. Most ezek közül válogattunk.

2026. 04. 11. 9:00
Hobo Fotó: Nemzeti Fotótár
Kex: Tiszta szívvel

Megzenésített költészet – 5 dal József Attila verseiből
A Kex zenekar József Attila Tiszta szívvel című versét dolgozta fel (Fotó: Kisfaludy András)

A Kex együttes Tiszta szívvel című dala József Attila azonos című versének egyik legismertebb és legmeghatározóbb megzenésítése. Az 1969 és 1971 között működő, Baksa-Soós János vezette kultikus rockzenekar feldolgozása a beatnemzedék alapművévé vált. A feldolgozás a Hej tulipán, tulipán című népdal dallamára épül. A dal az 1960-as évek végén, 70-es évek elején született, amikor a zenekar progresszív, improvizatív fellépéseiről és versmegzenésítéseiről (például A hetedik) volt híres. Ez a feldolgozás máig etalonnak számít, gyakran előadják a költészet napján.

Hobo Blues Band: Nagyon fáj

A Hobo Blues Band már 1978-ban játszott megzenésített József Attila verset, és Földes László „Hobo” azóta sem szakadt el a költő műveitől. A Kossuth-díjas dalszerzőnek több József Attila-estje is volt az elmúlt évtizedek során: a legismertebb és leghosszabb ideje műsoron lévő előadása a Tudod, hogy nincs bocsánat című, amelyet Vidnyánszky Attila rendezett. A premierje 2005-ben volt az Új Színházban, és azóta is rendszeresen műsorra tűzik, többek között a Nemzeti Színházban. A bemutató óta az előadás bejárta az egész országot és a határon túli magyarlakta vidékeket is. József Attiláról „Hobo” így vall: „Verseit úgy olvasom, mint szent könyveket, és néha mintha a saját gondolataimat látnám leírva.”

Sebő együttes: Bánat

A Sebő-együttes előadásában a Bánat című dal József Attila azonos című versének megzenésítése. A mű először 1972-ben jelent meg a Hungaroton gondozásában a József Attila című nagylemezen, majd 2005-ben a Hangzó Helikon sorozat részeként ismét kiadták. Az eredeti 1972-es felvételen ének, citera és bőgő kíséretével hallható. A dalban Sebő Ferenc mellett gyakran közreműködött Halmos Béla is.

Szirtes Edina Mókus: Bolyongok

A Bolyongok József Attila egyik korai, 1920 körül írt verse, amely a fiatal költő útkeresését, magányát és belső nyugtalanságát tükrözi. A vers feldolgozásában közreműködik Kowalsky, Jammal pedig beatboxol. A dal Szirtes Edina Mókus tizenkettedik szerzői lemezén szerepel, a videóklip 2016 novemberében debütált az Origón. A portálnak akkor Szirtes Edina Mókus így nyilatkozott a versről: 

Ez egy nagyon könnyen befogadható vers. Ahogy az ember elolvassa, semmin nem akad meg a szeme vagy a gondolata, annyira könnyeden gördülnek a gondolatok, gyönyörűen egymás után […] Feltett szándékom volt egy híd létrehozása a műfajok között, hiszen nincs is akkora különbség. Szerettem volna bebizonyítani, hogy a magas művészet a mai hétköznapi világban is működik. Nagyon sokan kérdik, hogy miért verseket énekelsz, nem értik a fiatalok. Nem igaz. Meg szerettem volna mutatni, hogy igenis értik.

Kormorán: Betlehemi királyok

A József Attila-vers megzenésítése Tolcsvay László munkája, amelyet a Kormorán együttes dolgozott fel és adott elő. A feldolgozásban a magyar rockzene és színházi világ kiválóságai énekelnek együtt, többek között Deák Bill Gyula, Varga Miklós és Vikidál Gyula. Az album zenéje alapvetően A téli csillag meséje című 1984-es tévéfilmhez készült. A dalban a Kormoránra jellemző folk-rock hangzásvilág lelhető fel, amelyben a népi hangszerek és a modern rockelemek ötvöződnek.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu