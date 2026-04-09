Rendkívüli

Hatalmas tömeg, magyar zászlók tengere előtt beszél Orbán Viktor Debrecenben – kövesse nálunk a élőben!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
MMAkallós zoltánkiállítás

Centenáriumi kerítéskiállítás tiszteleg a 20. század legnagyobb magyar folklórgyűjtője előtt

A magyar néprajzkutatás és a táncházmozgalom egyik legmeghatározóbb alakja, Kallós Zoltán előtt tiszteleg a Magyar Művészeti Akadémia (MMA). Az Andrássy úti székház kerítésén megnyílt tablókiállítás a megmaradásunk zálogát jelentő népi kultúra gazdagságát is hirdeti.

2026. 04. 09. 17:41
Kallós 100 MMA Forrás: MMA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Száz esztendeje született a Nemzet Művésze, a kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, Kallós Zoltán. Az évforduló alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia különleges kerítéskiállítással várja a járókelőket Budapest szívében. A tizenöt nagy méretű, gazdagon illusztrált tabló segítségével a látogatók bepillantást nyerhetnek egy olyan ember életébe, akinek egész munkássága a magyarság szolgálatáról és szellemi örökségünk átmentéséről szólt. 

Kallós Zoltán
Kallós Zoltán Fotó: Wikipédia

A dokumentumokkal illusztrált tablók a néprajzkutató, népdalgyűjtő életútja mellett az erdélyi Válaszúton működő Kallós Alapítvány működésébe is betekintést nyújtanak.

A megnyitón Iancu Laura József Attila-díjas költő, az MMA rendes tagja elmondta: 

Kallós Zoltán a 20. század legnagyobb folklórgyűjtője, aki folytatta és térben kiszélesítette Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtőmunkáját. Közel hét évtizeden át, kiszámítható anyagi és intézményi háttér nélkül, Kodály Zoltán, Jagamas János, Andrásfalvy Bertalan, Martin György és sok jeles művész szakmai és erkölcsi támogatása mellett járta Erdélyt, Székelyföldet és Moldvát, és gyűjtötte össze Európában egészen páratlan értékű és méretű balladakincsét.

Iancu Laura a kiállítás megnyitóján Forrás: MMA

Aki visszahozta a múltunkat


Kallós Zoltán neve elválaszthatatlan a 20. századi magyar kultúrtörténettől. Gyűjtőmunkája során mintegy 15 ezer dallamot mentett meg az enyészettől, bejárva a Mezőség, Kalotaszeg, Moldva és Gyimes legeldugottabb falvait is. 1971-ben megjelent korszakalkotó műve, a Balladák könyve. A kötet a maga 259 balladájával máig a leggazdagabb ilyen jellegű gyűjtemény, amely 

alapjaiban határozta meg a magyar néprajztudományt.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. Kulcsszerepet játszott a magyarországi és a romániai táncházmozgalom létrejöttében és elterjedésében is. Népművészeti tárgyakból létrehozott, mintegy 

6000 darabot számláló gyűjteménye, 

amely a moldvai, gyimesi, kalotaszegi és mezőségi darabok mellett erdélyi román és szász kézművesmunkákat is tartalmaz, ma már megtekinthető a válaszúti Kallós Néprajzi Gyűjteményben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.