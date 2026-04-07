Korszakokon átívelő zenei utazás

A magyar muzsika – legyen szó népzenéről vagy klasszikus dallamvilágról – egyedülálló és világszínvonalú kultúrkincs. Éppen ezért meglepő, hogy nem volt egy kitüntetett nap az év során, amelyen a figyelem országszerte a magyar zenére irányulhat. Egészen eddig. Szarka Tamás kezdeményezésére ugyanis az idei évtől, Bartók Béla születésnapján, vagyis március 25-én a magyar zene napját ünnepelhetjük.

Fotó: Herbert Áron

Az első alkalommal a Kossuth-díjas zenész, zeneszerző a Pesti Vigadóba invitálta közönségét egy nagyszabású koncertre, ahol többek között olyan, nemzetközileg elismert magyar előadók is felléptek, mint Miklósa Erika, Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor vagy Borbély Mihály.

A Pesti Vigadó impozáns dísztermébe lépve legelőször az tűnt fel, hogy a felállított színpad a helyiség jelentős részét elfoglalja, ami arra engedett következtetni, hogy az előadás valóban nagyszabásúnak ígérkezik. Szarka Tamás és zenekara rendszeresen lép fel kóruskísérettel, gondoljunk csak a karácsonyi koncertekre vagy a szintén általa életre hívott, immár hagyományossá vált, Kézfogás elnevezésű rendezvényre. Nem először sorakozott fel a zenekar mögött a Balassi Bálint Nyolc évfolyamos Gimnázium kórusa sem, Mózer Annamária vezetésével, ami már önmagában is kölcsönzött egyfajta emelkedettséget a hangzásvilágnak, de csatlakozott a Duna Szimfonikus Zenekar is, melyet Horváth Gábor vezényelt az est során. Velük vált igazán grandiózussá az esemény.

A történelmi korokon átívelő zenei élmény első állomása a kereszténység megjelenése előtti időkbe invitált, melynek archaikus rétegeit a mai napig őrzi a moldvai csángó dallamvilág. Egy reszketeg, idős, de tiszta női hang csendült fel az elsötétült térben felvételről. Az adatközlő énekéhez kapcsolódtak aztán élőben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszékének hallgatóiból alakult Cinka Trió tagjai, s kezdetét vette a több mint két órán át tartó utazás, melynek fő ívét a Kossuth-díjas zenész, zeneszerző gyűjtései és szerzeményei rajzolták ki, egy-egy kitekintéssel színezve. A kereszténységet Szarka Tamás Missa Missio című liturgikus zeneművének dalaival idézte meg a szerző, Miklósa Erika koloratúrszoprán opera-énekesnő közreműködésével, Mátyás korának reneszánsz hangulatát pedig Mándli Zsolt hozta el lantjátékával.