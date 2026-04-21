Attila király kincsei beköltöztek a Széllkapu Parkba

A Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) július 12-ig látogatható nagyszabású Attila-kiállítás legfontosabb darabjait és érdekességeit mutatja be szabadtéri információs tablókon a Millenáris április 21-től május 17-ig.

Attila poszterkiállítás nyílt a Széllkapu Parkban Fotó: Millenáris

Ez a szabadtéri poszterkiállítás ízelítőt ad abból a páratlan anyagból, amelyet sikerült Budapestre hoznunk. Az Attila-kiállítás tíz hét alatt már több mint 50 ezer látogatót vonzott

– emelte ki Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

A Széllkapu Parkban látható tablók magyar és angol nyelvű kísérőszövegekkel, látványos fotókkal mutatják be azt a 400 műtárgyat felvonultató örökséget, amely 1600 év távlatából is képes megszólítani a látogatót, tisztázva Attila személyét övező mítoszok és a történeti valóság kapcsolatát.



Előnyök a Millenáris Klub tagjainak



A program különlegessége, hogy a márciusban indult Millenáris Klub tagjai számára exkluzív lehetőségeket biztosítanak. A közösség tagjai április 29-én és május 13-án ingyenes szakmai tárlatvezetésen vehetnek részt a parkban, emellett 50 százalékos kedvezménnyel válthatnak jegyet a Nemzeti Múzeum teljes kiállítására is.

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Millenáris stratégiai együttműködésének köszönhetően most azok is láthatják az Attila-kiállítás néhány kiemelt tárgyát, akik eddig nem jutottak el a Múzeumba

– mondta Bojtor Máté, a Millenáris Klub projektvezetője. Hozzátette: azzal, hogy a szabadtéri tablókon bemutatott legszebb műtárgyak, izgalmas történetek és tudományos érdekességek elérhetőek lettek a Széllkapu Parkban, abban bíznak, hogy a Millenáris vendégei személyesen is ellátogatnak a Magyar Nemzeti Múzeum falai közé, ahol a teljes, 400 műtárgyat felvonultató nagyszabású tárlat várja őket.