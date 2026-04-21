Attila király kincsei beköltöztek a Széllkapu Parkba

A hun és a magyar történelem egyik legrejtélyesebb és legkarizmatikusabb alakja, Attila hun király élete és kora elevenedik meg a Millenárison. A Magyar Nemzeti Múzeummal (MNM) kötött együttműködés keretében egyedülálló szabadtéri tárlat nyílt kedden a Széllkapu Parkban, amely a múzeum nemzetközi hírű kiállításának legizgalmasabb darabjait hozza el a budai közönségnek.

2026. 04. 21. 14:34
Attila poszterkiállítás
Attila poszterkiállítás Fotó: @magyarimarci Forrás: Millenáris
A Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) július 12-ig látogatható nagyszabású Attila-kiállítás legfontosabb darabjait és érdekességeit mutatja be szabadtéri információs tablókon a Millenáris április 21-től május 17-ig. 

Attila poszterkiállítás nyílt a Széllkapu Parkban Fotó: Millenáris

 

Ez a szabadtéri poszterkiállítás ízelítőt ad abból a páratlan anyagból, amelyet sikerült Budapestre hoznunk. Az Attila-kiállítás tíz hét alatt már több mint 50 ezer látogatót vonzott

– emelte ki Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.
A Széllkapu Parkban látható tablók magyar és angol nyelvű kísérőszövegekkel, látványos fotókkal mutatják be azt a 400 műtárgyat felvonultató örökséget, amely 1600 év távlatából is képes megszólítani a látogatót, tisztázva Attila személyét övező mítoszok és a történeti valóság kapcsolatát.


A program különlegessége, hogy a márciusban indult Millenáris Klub tagjai számára exkluzív lehetőségeket biztosítanak. A közösség tagjai április 29-én és május 13-án ingyenes szakmai tárlatvezetésen vehetnek részt a parkban, emellett 50 százalékos kedvezménnyel válthatnak jegyet a Nemzeti Múzeum teljes kiállítására is.

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Millenáris stratégiai együttműködésének köszönhetően most azok is láthatják az Attila-kiállítás néhány kiemelt tárgyát, akik eddig nem jutottak el a Múzeumba

 – mondta Bojtor Máté, a Millenáris Klub projektvezetője. Hozzátette: azzal, hogy a szabadtéri tablókon bemutatott legszebb műtárgyak, izgalmas történetek és tudományos érdekességek elérhetőek lettek a Széllkapu Parkban, abban bíznak, hogy a Millenáris vendégei személyesen is ellátogatnak a Magyar Nemzeti Múzeum falai közé, ahol a teljes, 400 műtárgyat felvonultató nagyszabású tárlat várja őket.

A Magyar Nemzeti Múzeum főépületében július 12-ig látogatható Attila-kiállítás az elmúlt negyven év legjelentősebb Attila-kiállítása, amelyhez 13 ország 64 múzeuma – köztük a British Museum és a Louvre Abu Dhabi – járult hozzá felbecsülhetetlen értékű műtárgyakkal.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

