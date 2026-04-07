Történelmi együttműködési megállapodás jött létre két nemzet között

Hankó Balázs történelmi együttműködésnek nevezte azt a megállapodást, amelyet kedden írt alá Demeter Andrással, a román kulturális miniszterrel Gödöllőn. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője szerint a két nemzet kulturális együttműködésével olyan hidak épülhetnek, amelyek a másik tiszteletét, megbecsülését erősítik.

2026. 04. 07. 20:05
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Forrás: Facebook/Hankó Balázs
Hankó Balázs a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében megtartott rendezvényen kiemelte, hogy a kormány vallja, hogy a magyar kultúrának, a magyar anyanyelvnek nincsenek határai, erre utal az elmúlt bő egy évtizedben az a 650 milliárd forintos kulturális fejlesztés, amely a magyar kultúra ügyét szolgálta a teljes Kárpát-medencében.

Hankó Balázs úgy véli, a kormány a teljes Kárpát-medencét szolgálta azzal, hogy támogatta és támogatja az erdélyi kőszínházakat Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Megállapodást kötött két nemzet

A tárcavezető elmondta, hogy 

a keretmegállapodás révén, a két nemzet kulturális együttműködésével olyan hidak épülhetnek, amelyek a másik tiszteletét, megbecsülését erősítik.

Hankó Balázs arról is beszélt, hogy a kormány a teljes Kárpát-medencét szolgálta azzal, hogy támogatta és támogatja az erdélyi kőszínházakat, emellett 65 ezer kulturális és egyéb magyar szervezeti támogatást nyújtott.

Demeter András, Románia kulturális minisztere az egymás megismerését és a megismertetését erősítő folyamatok fontosságáról szólt. Reményét fejezte ki, hogy a kultúra ne pusztán az események láncolata, hanem élő jelenlét maradjon valamennyiünk életében.

 

