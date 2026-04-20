reviczky gábornovák emilfilmszemleéletműdíj

Reviczky Gábor és Novák Emil is életműdíjat kap

Reviczky Gábor, a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas színművész, valamint Novák Emil Balázs Béla-díjas operatőr, rendező kap életműdíjat a 13. Savaria Filmszemlén, amelyet április 22–24. között rendeznek Szombathelyen.

2026. 04. 20. 10:18
Lovass Tibor, az egyesület elnöke, a Savaria Filmszemle „megálmodója” elmondta: az idei szemlére 168 pályamű érkezett, a versenyprogramba diákfilmeket, dokumentumfilmeket és társadalmi kérdéseket feldolgozó alkotásokat válogatott be a zsűri. A 13. Savaria Filmszemle életműdíjait pedig Reviczky Gábor, Kossuth-díjas színművész, valamint Novák Emil Balázs Béla-díjas operatőr, rendező kapja.

Reviczky Gábor
Novák Emil Balázs Béla-díjas operatőr, rendező

A tájékoztatás szerint a program az AGORA Savaria Filmszínházban április 22-én, szerdán kiállításmegnyitóval kezdődik, ezt követően vetítik le Novák Emil Apám háborúja című dokumentumfilmjét, amely egy személyes hangvételű, megrázó családtörténet.

Csütörtökön szakmai napot tartanak, amelyen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tart workshopot az érdeklődők bevonásával Tudatos és biztonságos jelenlét a digitális térben címmel – tudatták.

Hozzáfűzték: csütörtök délután egy filmszakmai kerekasztal-beszélgetés keretében mutatja be Kollarik Tamás Budapest / Hollywood – Magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténelembe című kötetét, amelynek társzerkesztője Takó Sándor.

A szokások szerint pénteken, a filmszemle zárónapján gálán adják át majd a szemle díjait.

 

