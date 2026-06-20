ScorpionsHard RockPapp László Budapest Sportaréna

A hard rock királyai ma beveszik Budapestet – mindent tud róluk?

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A Papp László Sportarénában lép fel szombaton este a Scorpions, kvízünk főszereplői így a német rockerek.

2026. 06. 20. 6:22
Forrás: facebook.com/Scorpions
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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A Scorpionst a 60-as évek közepén alapították, egy alapító van, aki ma is tagja a zenekarnak, ki ő?

 


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