A hard rock királyai ma beveszik Budapestet – mindent tud róluk?
A Papp László Sportarénában lép fel szombaton este a Scorpions, kvízünk főszereplői így a német rockerek.
A Scorpionst a 60-as évek közepén alapították, egy alapító van, aki ma is tagja a zenekarnak, ki ő?
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Múzeumok éjszakája a Hagyományok Házában: tárlatvezetésekkel, divatbemutatóval és táncházzal várják a nagyközönséget
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!