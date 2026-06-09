Világsiker lett a debreceni múzeumépület terve, már az első kiállítása is körvonalazódik

Fotó: Magyar Természettudományi Múzeum

A Nagyerdőbe tervezett kiállítóépület terveire azután írtak ki nemzetközi pályázatot, hogy az előző kormány a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetéséről döntött. Tarr Zoltán, a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere azonban már miniszteri meghallgatásán azt mondta: azonnali hatállyal leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket.

Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója az Indexnek nyilatkozva még májusban megerősítette, hogy az intézmény mégsem költözik Debrecenbe, ugyanakkor hozzátette: jó fejlesztési irány lehet a hálózatos modell, ami azt jelentené, hogy a múzeumnak Debrecenben és Veszprémben is lenne egy-egy kiállítóhelye.