Világsiker lett a debreceni múzeumépület terve, már az első kiállítása is körvonalazódik

A Nagyerdőbe tervezett kiállítóépület terveire azután írtak ki nemzetközi pályázatot, hogy az előző kormány a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetéséről döntött. Tarr Zoltán, a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere azonban már miniszteri meghallgatásán azt mondta: azonnali hatállyal leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket.
Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója az Indexnek nyilatkozva még májusban megerősítette, hogy az intézmény mégsem költözik Debrecenbe, ugyanakkor hozzátette: jó fejlesztési irány lehet a hálózatos modell, ami azt jelentené, hogy a múzeumnak Debrecenben és Veszprémben is lenne egy-egy kiállítóhelye.
A több mint 80 ország részvételével zajló Architizer A+Awards nemzetközi verseny célja a világ legkiemelkedőbb építészeti projektjeinek elismerése. A 14. alkalommal megrendezett Architizer A+Awards idei versenyében a több mint 250 tagú nemzetközi szakmai zsűri több mint 120 kategóriában értékelte a világ legkiemelkedőbb építészeti alkotásait és terveit - a kulturális intézményektől és középületektől kezdve a városfejlesztési koncepciókon át a fenntartható és innovatív építészeti megoldásokig. A díj olyan projekteket ismer el, amelyek az építészeti minőség és esztétikai érték mellett társadalmi, környezeti és szakmai szempontból is érdemi hatást gyakorolnak a közösségekre és a jövő épített környezetére. Az Architizer A+Awards Közönségdíját (Popular Choice Winner) a nemzetközi közönség több ezer szavazata alapján ítélik oda.
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