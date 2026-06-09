debrecentermészettudományi múzeumkiállítás

Világsiker lett a debreceni múzeumépület terve, már az első kiállítása is körvonalazódik

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Két díjat is nyert a Bjarke Ingels Group (BIG) építészeti iroda és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió által a Magyar Természettudományi Múzeum számára a debreceni Nagyerdőbe tervezett kiállítóépület az Architizer A+Awards nemzetközi döntőjében: a megvalósításra váró tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri ítélte a tervnek az első díjat, míg a megépülésre váró intézmények kategóriájában a közönségdíjat nyerte el – tették közzé az elismerés honlapján.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 16:00
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Fotó: Magyar Természettudományi Múzeum

A Nagyerdőbe tervezett kiállítóépület terveire azután írtak ki nemzetközi pályázatot, hogy az előző kormány a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetéséről döntött. Tarr Zoltán, a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere azonban már miniszteri meghallgatásán azt mondta: azonnali hatállyal leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket.

Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója az Indexnek nyilatkozva még májusban megerősítette, hogy az intézmény mégsem költözik Debrecenbe, ugyanakkor hozzátette: jó fejlesztési irány lehet a hálózatos modell, ami azt jelentené, hogy a múzeumnak Debrecenben és Veszprémben is lenne egy-egy kiállítóhelye.

A több mint 80 ország részvételével zajló Architizer A+Awards nemzetközi verseny célja a világ legkiemelkedőbb építészeti projektjeinek elismerése. A 14. alkalommal megrendezett Architizer A+Awards idei versenyében a több mint 250 tagú nemzetközi szakmai zsűri több mint 120 kategóriában értékelte a világ legkiemelkedőbb építészeti alkotásait és terveit - a kulturális intézményektől és középületektől kezdve a városfejlesztési koncepciókon át a fenntartható és innovatív építészeti megoldásokig. A díj olyan projekteket ismer el, amelyek az építészeti minőség és esztétikai érték mellett társadalmi, környezeti és szakmai szempontból is érdemi hatást gyakorolnak a közösségekre és a jövő épített környezetére. Az Architizer A+Awards Közönségdíját (Popular Choice Winner) a nemzetközi közönség több ezer szavazata alapján ítélik oda.

 

 

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