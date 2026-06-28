Demjén Ferenc szobor-széket kapott a SopronFesten
A Depeche Mode, a Linkin Park, a Metallica, a Motörhead, vagy éppen a fesztiválon idén is fellépő The Prodigy után Demjén Ferenc is saját szobor-széket kapott Sopronban. A 4. SopronFest nyitánya, vagyis Fő téri koncertje előtt vehette át az ef Zámbó István által készített alkotást, amely a Csillagok Városa köztéri művészeti projekt legújabb darabjaként a magyar popzene legendája előtt tiszteleg.
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