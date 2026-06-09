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Egy „Tuskóval” írta át a zenetörténelmet

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Száztizenegy éve ezen a napon született Les Paul háromszoros Grammy-díjas amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője, aki nélkül a mai könnyűzene és az elektromos gitárok világa elképzelhetetlen lenne.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 9:30
111 éve született Les Paul Forrás: Britannica
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A legendás Gibson Les Paul (Forrás: astrings.co.uk)

A Gibson Les Paul a zenetörténet egyik legikonikusabb elektromos gitárja, amely a minőség szimbólumává vált a zenészek számára szerte a világon. 

Les Paul nevéhez fűződik emellett a többsávos hangrögzítés (overdubbing) kifejlesztése, valamint a delay (visszhang) és a phasing effektek zenei alkalmazása, amelyekkel forradalmasította a stúdiótechnikát.

Későbbi évek és örökség

Az 1950-es években feleségével, Mary Forddal közösen több tízmillió lemezt adtak el, és saját televíziós műsoruk is volt. Les Paul egészen idős koráig, szinte élete végéig aktívan zenélt és hetente lépett fel egy New York-i klubban. 

Munkásságáért több Grammy-díjjal jutalmazták, és bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be (a Rock Dicsőség Csarnokába) is. 2009. augusztus 13-án, 94 éves korában hunyt el.

 

 

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