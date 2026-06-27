móricz zsigmondfotókiállításLeányfalu

Sosem látott fotók kerültek elő Móricz Zsigmondról

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Kálmán Kata Leányfalun készített fényképei közel egy évszázados rejtőzködés után – a fotográfia születésének világszerte ünnepelt kétszázadik jubileumi évében – először kerülnek szélesebb közönség elé. A kiállított egyedülálló fotók egy mintegy hetven felvételt számláló, ismeretlen vagy a kevés ismerttől eltérő beállítású, eddig nem publikált képeket tartalmazó fotósorozat részei. A tárlat kurátora, Medve Mihály magángyűjteményéből válogatta Kálmán Kata felvételeit a kiállításra.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 16:51
Móricz Zsigmond unokahúgával a nyaraló kertjében Forrás: Medve Mihály gyűjteménye
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