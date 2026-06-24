Magyar Színházak Kisvárdai FesztiválKisvárdaszínház

A Kárpát-medencei színházi világ most Kisvárdára figyel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Június 26. és július 4. között rendezik meg a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválját, amelyre a Kárpát-medence magyar nyelvű színházai érkeznek Kisvárdára. A kilenc nap alatt több mint húsz versenyelőadás, emellett szakmai beszélgetések, workshopok és közönségtalálkozók várják az érdeklődőket, lehetőséget teremtve arra, hogy alkotók, hallgatók, kritikusok és nézők közösen gondolkodjanak a kortárs magyar színház kérdéseiről.

Munkatársunktól
2026. 06. 24. 16:45
Fotó: DOMOTOR EDE Forrás: Kisvárdai Fesztivál
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fesztivál hagyományos szakmai beszélgetései idén is fontos részét képezik a programnak. A versenyelőadásokat követő napokon, délelőtt 11 órától az alkotók, a zsűri tagjai, a kritikusok és a közönség közösen gondolkodhatnak az előző napi produkciókról. A beszélgetések nyitottak: a nézők nem csupán hallgatói, hanem aktív résztvevői is lehetnek a párbeszédnek, kérdéseikkel, észrevételeikkel és véleményükkel maguk is alakíthatják a diskurzust. 

A fesztivál egyben jó alkalom arra, hogy a látogatók felfedezzék Kisvárda és környéke értékeit. A színházi programok mellett a város strandfürdője, a megújult vár, valamint a Rétköz és a Bodrogköz természeti és kulturális látnivalói akár többnapos kikapcsolódásra is adnak lehetőséget.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Visegrádi báránybőr

Szőcs László avatarja

Számunkra, közép-európai polgároknak a fő kérdés mégiscsak az: mit jelent ma tartalmilag a visegrádi együttműködés?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu