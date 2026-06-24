A Kárpát-medencei színházi világ most Kisvárdára figyel

A fesztivál hagyományos szakmai beszélgetései idén is fontos részét képezik a programnak. A versenyelőadásokat követő napokon, délelőtt 11 órától az alkotók, a zsűri tagjai, a kritikusok és a közönség közösen gondolkodhatnak az előző napi produkciókról. A beszélgetések nyitottak: a nézők nem csupán hallgatói, hanem aktív résztvevői is lehetnek a párbeszédnek, kérdéseikkel, észrevételeikkel és véleményükkel maguk is alakíthatják a diskurzust.

A fesztivál egyben jó alkalom arra, hogy a látogatók felfedezzék Kisvárda és környéke értékeit. A színházi programok mellett a város strandfürdője, a megújult vár, valamint a Rétköz és a Bodrogköz természeti és kulturális látnivalói akár többnapos kikapcsolódásra is adnak lehetőséget.