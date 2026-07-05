Borítókép: Chuck Norris (Fotó: Port.hu)
Chuck Norris rajongója? Akkor ezt a Walker, a texasi kopó-kvízt illene hibátlanul kitöltenie!
Cordell Walker és Jimmy Trivette hosszú éveken át vették fel a harcot a bűnözőkkel Texasban. Tesztelje a tudását, és derüljön ki, mennyire emlékszik a legendás akciósorozatra!
Ki alakította Cordell Walkert a Walker, a texasi kopó című sorozatban?
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