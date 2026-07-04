Borítókép: Karl Malden és Michael Douglas (Fotó: Port.hu)
Emlékszik még Mike Stone-ra és Steve Kellerre? Tesztelje a tudását a San Francisco utcáin kvízünkkel!
Karl Malden és Michael Douglas párosa generációk kedvenc nyomozóduója volt. Vajon Ön mennyire emlékszik még a legendás San Francisco utcáin című krimisorozatra? Töltse ki kvízünket, és derüljön ki!
Ki alakította Mike Stone felügyelőt a San Francisco utcáin című sorozatban?
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