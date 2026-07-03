Borítókép: Barry Newman (Fotó: IMDB)
Emlékszik még Tony Petrocellire? Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt!
Barry Newman által alakított legendás ügyvéd hosszú éveken át a televízió egyik legnépszerűbb karaktere volt. Tegye próbára a tudását, és derüljön ki, mennyire emlékszik még a Petrocelli című kultikus sorozatra!
Ki alakította Tony Petrocellit a népszerű sorozatban?
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