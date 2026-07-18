A szkíták korát mutatja be a kecskeméti Cifrapalota új tárlata

A rendezvényt felvezető köszöntőjében Szabóné Bognár Anikó, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatóhelyettese kiemelte: a tárlat a Duna-Tisza köze és a Tisza-vidék kulturális és tudományos fúziója, amely a szolnoki és a kecskeméti intézmény példaértékű szakmai együttműködésével valósulhatott meg. A kiállítás többek között Hajdrik Gabriella és Kovács Péter kurátorok, Szelei Mónika látványtervező, Kovács Szabolcs grafikus, valamint Boldog Zoltán rekonstrukciós alkotó munkájának köszönhetően jött létre - sorolta.
A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, amely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő nyelű bronztükör is helyet kapott.
A kiállítás bemutatja a korszak alföldi lakosságát, az úgynevezett Vekerzug-kultúrát, amely a helyi közösségek és a keleti csoportok találkozásából alakult ki. Lakói folyók mentén és löszhátakon letelepedve állattartással és földműveléssel egyaránt foglalkoztak.
A leletek tanúsága szerint a korszak legfontosabb újításai közé tartozott az összetett reflexíj és a fejlett lovas harcmodor megjelenése, de a görög gyarmatvárosok közvetítésével a fazekaskorong használata is ekkor jutott el a térségbe. Bár a Kárpát-medence keleti felében a helyi vaskori hagyományok még hosszú ideig tovább éltek, a régió arculatát a Kr. e. 4. században a nyugatról érkező kelta csoportok megjelenése alapvetően átalakította.
A tárlatot gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki, a gyermekek számára pedig külön játszósarok teszi élményszerűvé a múlt felfedezését. A Szkíták kora az Alföld szívében című kiállítás október 11-éig látogatható a kecskeméti Cifrapalotában.
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