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A szkíták korát mutatja be a kecskeméti Cifrapalota új tárlata

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A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kr. e. 8-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum pénteken nyílt tárlata a Cifrapalota kiállítóhelyén.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 07. 18. 7:45
Szkíták a Kárpát-medencében.
Szkíták a Kárpát-medencében.
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A rendezvényt felvezető köszöntőjében Szabóné Bognár Anikó, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatóhelyettese kiemelte: a tárlat a Duna-Tisza köze és a Tisza-vidék kulturális és tudományos fúziója, amely a szolnoki és a kecskeméti intézmény példaértékű szakmai együttműködésével valósulhatott meg. A kiállítás többek között Hajdrik Gabriella és Kovács Péter kurátorok, Szelei Mónika látványtervező, Kovács Szabolcs grafikus, valamint Boldog Zoltán rekonstrukciós alkotó munkájának köszönhetően jött létre - sorolta.

Forrás: reddit.com

A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, amely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő nyelű bronztükör is helyet kapott.

A kiállítás bemutatja a korszak alföldi lakosságát, az úgynevezett Vekerzug-kultúrát, amely a helyi közösségek és a keleti csoportok találkozásából alakult ki. Lakói folyók mentén és löszhátakon letelepedve állattartással és földműveléssel egyaránt foglalkoztak.

A leletek tanúsága szerint a korszak legfontosabb újításai közé tartozott az összetett reflexíj és a fejlett lovas harcmodor megjelenése, de a görög gyarmatvárosok közvetítésével a fazekaskorong használata is ekkor jutott el a térségbe. Bár a Kárpát-medence keleti felében a helyi vaskori hagyományok még hosszú ideig tovább éltek, a régió arculatát a Kr. e. 4. században a nyugatról érkező kelta csoportok megjelenése alapvetően átalakította.

A tárlatot gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki, a gyermekek számára pedig külön játszósarok teszi élményszerűvé a múlt felfedezését. A Szkíták kora az Alföld szívében című kiállítás október 11-éig látogatható a kecskeméti Cifrapalotában.

 

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