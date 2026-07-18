Veszprém-Balaton FilmpiknikFilmpiknikMagyar Mozgókép Fesztivál

Régi-új formában tér vissza a veszprémi filmfesztivál

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Idén új időpontban, 2026. augusztus 27–29. között megújult filmes esemény, a Veszprém-Balaton Filmpiknik várja a nézőket. A korábbi Magyar Mozgókép Fesztiválhoz kapcsolódó díjátadók nem lesznek részei a rendezvénynek. Az idei fesztivál megemlékezik az ötven éve elhunyt Latinovits Zoltánról, Tarr Béláról és a 100 éve született rendezőről, Herskó Jánosról is.

Munkatársunktól
2026. 07. 18. 12:02
Forrás: Veszprém-Balaton Filmpiknik
Forrás: Veszprém-Balaton Filmpiknik
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